***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş. esas sözleşme ektedir.Madde No Madde Değ.Tescil Tar. Tescil İlan İliş.TTSG Tarihi Tescilin İlan İliş.TTSG No4,5,6,26 Madde 07/04/2008 10/04/2008 70394,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17,18,20,22,23,26 M. 24/04/2013 30/04/2013 83102.ve 9.Madde 13/04/2015 17/04/2015 88036.Madde 13/07/2017 26/07/2017 93756.Madde 18/06/2019 05/07/2019 98636.Madde 23/06/2020 08/07/2020 10114http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858133BIST