***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
09.07.2020 10:55
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş. esas sözleşme ektedir.
Madde No Madde Değ.Tescil Tar. Tescil İlan İliş.TTSG Tarihi Tescilin İlan İliş.TTSG No
4,5,6,26 Madde 07/04/2008 10/04/2008 7039
4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17,18,20,22,23,26 M. 24/04/2013 30/04/2013 8310
2.ve 9.Madde 13/04/2015 17/04/2015 8803
6.Madde 13/07/2017 26/07/2017 9375
6.Madde 18/06/2019 05/07/2019 9863
6.Madde 23/06/2020 08/07/2020 10114
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858133
BIST
12:10118.699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -13,85
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
12:106,8675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8679
En Düşük
6,8526
12:107,7810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0058
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
12:10400,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,47
|Açılış
|: 400,38
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|36.124.579
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.454.841
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|30.066.045
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|8.728.957
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|42.724.307
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|8.937.600
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|33.537.159
|% -9,93
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|MRGYO
|2,43
|10.301.474
|% -9,67
|
|SNPAM
|8,73
|3.513.671
|% -9,35
|
|THYAO
|11,80
|1.211.952.460
|% 4,33
|
|EKGYO
|2,27
|796.650.942
|% -0,44
|
|SISE
|6,47
|644.554.729
|% 1,57
|
|KRDMD
|3,25
|575.514.394
|% -0,61
|
|TRKCM
|4,56
|555.897.747
|% 5,80
|
|EKGYO
|2,27
|796.650.942
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,25
|575.514.394
|% -0,61
|
|TRKCM
|4,56
|555.897.747
|% 5,80
|
|PETKM
|4,36
|466.776.700
|% 1,87
|
|THYAO
|11,80
|1.211.952.460
|% 4,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6494
|8,6928
|% 0,31
|
|Frank
|7,2870
|7,3309
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|5,89
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,57
|
|Cumhuriyet
|2.596
|2.617
|11,40
|
|Tam
|2.672
|2.685
|11,70
|
|Yarım
|1.298
|1.313
|5,70
|
|Çeyrek
|649
|658
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|18,99
|19,02
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|4,18
|4,19
|0,06
|
|B. Petrol
|43,28
|43,28
|-0,02
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 229, 97 artarak (% 0.17 ) 135, 092
-
12:23XU100
Endeks 118, 638 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 10, 496.00 milyon TL de
-
12:23METUR
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 2.41 lira fiyatla işlem gören hissede 677, 807 adet işlem
-
12:22MAKTK
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 858, 740 adet işlem
-
12:21DOGUB
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 3.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 515, 758 adet işlem