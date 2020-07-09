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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

09.07.2020 10:55
GÜNCEL HABERLER



***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Vakıf Faktoring A.Ş. esas sözleşme ektedir.
Madde No Madde Değ.Tescil Tar. Tescil İlan İliş.TTSG Tarihi Tescilin İlan İliş.TTSG No
4,5,6,26 Madde 07/04/2008 10/04/2008 7039
4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17,18,20,22,23,26 M. 24/04/2013 30/04/2013 8310
2.ve 9.Madde 13/04/2015 17/04/2015 8803
6.Madde 13/07/2017 26/07/2017 9375
6.Madde 18/06/2019 05/07/2019 9863
6.Madde 23/06/2020 08/07/2020 10114





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858133


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 34,10 36.124.579 % 10,00  
GLRYH 13,32 12.454.841 % 9,99  
KENT 917,10 30.066.045 % 9,99  
VKFYO 6,39 8.728.957 % 9,98  
LKMNH 9,60 42.724.307 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6494 8,6928 % 0,31  
Frank 7,2870 7,3309 % 0,11  
Riyal 1,8247 1,8339 % 0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.815 5,89  
Altın Gr. 400 400 1,57  
Cumhuriyet 2.596 2.617 11,40  
Tam 2.672 2.685 11,70  
Yarım 1.298 1.313 5,70  
Çeyrek 649 658 2,90  
Gümüş.Ons 18,99 19,02 0,28  
Gümüş Gr. 4,18 4,19 0,06  
B. Petrol 43,28 43,28 -0,02  
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