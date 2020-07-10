***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
10.07.2020 10:59
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2020
Açıklamalar
Vakıf Faktoring Esas Sözleşme Ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4,5,6,26 Madde 07/04/2008 10/04/2008 7039
4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17,18,20,22,23,26 M. 24/04/2013 30/04/2013 8310
2 ve 9.Madde 13/04/2015 17/04/2015 8803
6.Madde 13/07/2017 26/07/2017 9375
6.Madde 18/06/2019 05/07/2019 9863
6.Madde 23/06/2020 08/07/2020 10114
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858765
BIST
12:14113.908
En Yüksek
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|: -1,63%
|| -1.885,59
|Açılış
|: 115.451
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12:146,8668
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|Önceki Kapanış
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12:147,7554
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|Önceki Kapanış
|: 397,95
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398,97
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|276,80
|2.150.736
|% 9,97
|
|KERVN
|0,47
|295.003
|% 9,30
|
|KRTEK
|4,86
|7.607.067
|% 8,72
|
|DITAS
|25,44
|5.888.664
|% 7,34
|
|RTALB
|36,10
|97.762.041
|% 5,87
|
|TURGG
|54,95
|11.517.108
|% -9,99
|
|TSPOR
|6,24
|4.362.272
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|5.204.817
|% -9,86
|
|BALAT
|1,92
|21.316
|% -9,86
|
|PEKGY
|8,70
|33.600.248
|% -9,56
|
|EKGYO
|2,07
|719.776.816
|% -4,17
|
|SISE
|6,25
|553.297.306
|% -2,04
|
|TRKCM
|4,56
|551.940.396
|% -1,51
|
|GARAN
|7,79
|503.585.435
|% -1,52
|
|THYAO
|11,55
|433.727.628
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,07
|719.776.816
|% -4,17
|
|ZOREN
|2,45
|334.416.830
|% -2,78
|
|KRDMD
|2,97
|361.500.080
|% -3,88
|
|TSKB
|1,21
|147.293.478
|% -3,20
|
|TRKCM
|4,56
|551.940.396
|% -1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6227
|8,6660
|% -0,04
|
|Frank
|7,2617
|7,3054
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|3,13
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.651
|2.691
|-8,00
|
|Tam
|2.667
|2.681
|8,30
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|4,00
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,78
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,01
|
|B. Petrol
|41,47
|41,47
|-0,88
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