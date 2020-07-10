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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme

10.07.2020 10:59
GÜNCEL HABERLER



***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2020
Açıklamalar

Vakıf Faktoring Esas Sözleşme Ektedir.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4,5,6,26 Madde 07/04/2008 10/04/2008 7039
4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17,18,20,22,23,26 M. 24/04/2013 30/04/2013 8310
2 ve 9.Madde 13/04/2015 17/04/2015 8803
6.Madde 13/07/2017 26/07/2017 9375
6.Madde 18/06/2019 05/07/2019 9863
6.Madde 23/06/2020 08/07/2020 10114



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858765


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 276,80 2.150.736 % 9,97  
KERVN 0,47 295.003 % 9,30  
KRTEK 4,86 7.607.067 % 8,72  
DITAS 25,44 5.888.664 % 7,34  
RTALB 36,10 97.762.041 % 5,87  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6227 8,6660 % -0,04  
Frank 7,2617 7,3054 % -0,14  
Riyal 1,8249 1,8341 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.807 3,13  
Altın Gr. 399 399 0,90  
Cumhuriyet 2.651 2.691 -8,00  
Tam 2.667 2.681 8,30  
Yarım 1.296 1.311 4,00  
Çeyrek 648 657 2,00  
Gümüş.Ons 18,74 18,78 0,07  
Gümüş Gr. 4,12 4,13 0,01  
B. Petrol 41,47 41,47 -0,88  
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