***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.05.2021AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş. Esas Sözleşme ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No4,5,6,26 Madde 07/04/2008 10/04/2008 70394,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17,18,20,22,23,26. Madde 24/04/2013 30/04/2013 83102 ve 9.Madde 13/04/2015 17/04/2015 88036.Madde 13/07/2017 26/07/2017 93756.Madde 18/06/2019 05/07/2019 98636.Madde 23/06/2020 08/07/2020 101146.Madde 06/04/2021 16/04/2021 103118.Madde 25/05/2021 04/06/2021 10342http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940621BIST