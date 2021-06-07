***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
07.06.2021 14:57
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.05.2021
Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş. Esas Sözleşme ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4,5,6,26 Madde 07/04/2008 10/04/2008 7039
4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17,18,20,22,23,26. Madde 24/04/2013 30/04/2013 8310
2 ve 9.Madde 13/04/2015 17/04/2015 8803
6.Madde 13/07/2017 26/07/2017 9375
6.Madde 18/06/2019 05/07/2019 9863
6.Madde 23/06/2020 08/07/2020 10114
6.Madde 06/04/2021 16/04/2021 10311
8.Madde 25/05/2021 04/06/2021 10342
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940621
BIST
17:511.448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 14,71
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:518,6309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0359
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:5110,5288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0213
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:51524,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -2,01
|Açılış
|: 524,98
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:51
|ATATP
|29,04
|10.467.439
|% 10,00
|
|CASA
|165,00
|562.822
|% 7,14
|
|FADE
|22,24
|53.624.883
|% 6,92
|
|QUAGR
|26,54
|150.274.275
|% 6,59
|
|ESEN
|32,86
|210.962.383
|% 5,86
|
|YESIL
|69,30
|20.892.418
|% -10,00
|
|METUR
|22,50
|24.218.940
|% -10,00
|
|PKENT
|2.471,00
|2.256.887
|% -8,18
|
|YAYLA
|4,11
|16.975.496
|% -7,43
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|GARAN
|8,30
|1.418.238.230
|% 2,47
|
|THYAO
|14,29
|1.278.542.636
|% 1,78
|
|KOZAL
|124,60
|722.110.785
|% 3,15
|
|SISE
|8,21
|582.234.431
|% 1,73
|
|KRDMD
|7,81
|569.909.170
|% 0,77
|
|EKGYO
|1,99
|369.512.735
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,25
|395.454.540
|% 1,81
|
|GARAN
|8,30
|1.418.238.230
|% 2,47
|
|BOBET
|4,05
|452.282.571
|% -4,26
|
|THYAO
|14,29
|1.278.542.636
|% 1,78
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6282
|8,6309
|% -0,41
|
|Euro
|10,5202
|10,5288
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,1985
|12,2597
|% -0,29
|
|Frank
|9,5754
|9,6331
|% -0,24
|
|Riyal
|2,2934
|2,3050
|% -0,46
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|0,19
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,84
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|71,44
|71,44
|-0,45
|
Seans Raporu
17:51
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17:59HUBVC
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 61 artarak (% 1.08 ) 1, 268
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17:58
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