***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
08.04.2022 15:59
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/03/2022
Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş. Esas Sözleşme ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4,5,6,26 Madde 07/04/2008 10/04/2008 7039
4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17,18,20,22,23,26 M. 24/04/2013 30/04/2013 8310
2 ve 9.Madde 13/04/2015 17/04/2015 8803
6.Madde 13/07/2017 26/07/2017 9375
6.Madde 18/06/2019 05/07/2019 9863
6.Madde 23/06/2020 08/07/2020 10114
6.Madde 06/04/2021 16/04/2021 10311
6.Madde 30/03/2022 08/04/2022 10555
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018194
BIST