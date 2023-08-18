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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme

18.08.2023 16:52
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme


***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/08/2023
Açıklamalar

Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 11 Ağustos 2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul'unda Şirket Ana sözleşmesinin sermaye hakkındaki 6. Maddesinin tadiline karar verilmiş olup buna ilişkin Genel Kurul Kararı tescil edilerek 18 Ağustos 2023 tarih 10896 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Şirketin Güncel ana sözleşmesi ekte yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4,5,6,26 Madde 07/04/2008 10/04/2008 7039
4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17,18,20,22,23,26 Madde 24/04/2013 30/04/2013 8310
2 ve 9.Madde 13/04/2015 17/04/2015 8803
6.Madde 13/07/2017 26/07/2017 9375
6.Madde 18/06/2019 05/07/2019 9863
6.Madde 23/06/2020 08/07/2020 10114
6.Madde 06/04/2021 16/04/2021 10311
6.Madde 30/03/2022 08/04/2022 10555
6. Madde 18/08/2023 18/08/2023 10896



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187042


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