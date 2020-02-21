***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.02.2020Açıklamalar01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait faaliyet raporumuz ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820958BIST