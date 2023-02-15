***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.02.2023Açıklamalar01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait faaliyet raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113616BIST