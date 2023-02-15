***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
15.02.2023 18:12
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2023
Açıklamalar
01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait faaliyet raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113616
BIST
17:594.950
En Yüksek
|Değişim
|: 9,88%
|| 445,06
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.951
En Düşük
4.505
17:5918,8614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0268
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
17:5920,1387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0971
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1080
17:591.110,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -12,55
|Açılış
|: 1.110,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,02
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ERSU
|6,27
|16.145.162
|% 10,00
|
|AKBNK
|16,17
|968.708.665
|% 10,00
|
|BJKAS
|6,60
|28.481.560
|% 10,00
|
|BRSAN
|67,10
|32.659.131
|% 10,00
|
|PRDGS
|6,93
|24.480.451
|% 10,00
|
|FLAP
|11,05
|257.488.282
|% -9,05
|
|BEYAZ
|20,22
|79.517.447
|% -3,81
|
|CEOEM
|15,90
|87.829.970
|% -3,46
|
|PCILT
|25,60
|59.598.531
|% -3,40
|
|YBTAS
|85.158,70
|1.517.075
|% -3,01
|
|THYAO
|139,90
|2.835.473.740
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.687.423.888
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.824.370.809
|% 10,00
|
|ENKAI
|28,08
|1.336.639.438
|% 9,95
|
|PGSUS
|504,40
|1.305.314.695
|% 9,96
|
|ALBRK
|3,47
|573.620.809
|% 9,81
|
|AKGRT
|3,02
|421.495.018
|% 4,86
|
|BSOKE
|5,85
|642.656.622
|% 1,74
|
|YKBNK
|8,94
|769.071.252
|% 9,96
|
|GSRAY
|8,67
|710.806.706
|% 2,73
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8360
|18,8614
|% 0,14
|
|Euro
|20,1314
|20,1387
|% -0,48
|
|Sterlin
|22,5300
|22,6430
|% -1,46
|
|Frank
|20,2902
|20,4125
|% -0,32
|
|Riyal
|5,0084
|5,0335
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-20,86
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|-12,20
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.549
|7.612
|-106,00
|
|Yarım
|3.688
|3.725
|-51,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.862
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,58
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|13,03
|13,05
|-0,20
|
|B. Petrol
|84,44
|84,44
|-1,14
|
Seans Raporu
17:59
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 496, 82 artarak (% 9.97 ) 5, 481
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BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MACKO, AKPAZ
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17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TCELL, BIMAS
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17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 401, 34 artarak (% 9.96 ) 4, 430
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17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TCELL, UZERB, QUAGR, GWIND, OTKAR, NUHCM, KCHOL, ZRGYO, DOKTA