***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler70.000 403 51.448 23.194 145.045Yeni Bakiye70.000 403 51.448 23.194 145.045Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.406 94.928 96.334İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı23.194 -23.194Dönem Sonu Bakiyeler70.000 1.809 74.642 94.928 241.379Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler70.000 1.809 74.642 94.928 241.379Yeni Bakiye70.000 1.809 74.642 94.928 241.379Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)579 131.117 131.696İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı100.000 -5.072 -94.928Dönem Sonu Bakiyeler170.000 2.388 69.570 131.117 373.075Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ527.551 513.148FAKTORİNG GELİRLERİ527.551 513.148Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler520.669 508.113İskontolu159.593 172.451Diğer361.076 335.662Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar6.882 5.035İskontolu2.231 1.710Diğer4.651 3.325FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERKİRALAMA GELİRLERİFİNANSMAN GİDERLERİ (-)-337.706 -375.734Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-267.318 -286.924Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-395 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-61.423 -76.940Verilen Ücret ve Komisyonlar-8.570 -11.870BRÜT KAR (ZARAR)189.845 137.414ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -17.066 -14.049Personel Giderleri-11.937 -9.190Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-205 -289Genel İşletme Giderleri-4.924 -4.570BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)172.779 123.365DİĞER FAALİYET GELİRLERİ20 119.520 472.622Bankalardan Alınan Faizler723 1.423Türev Finansal İşlemler Karı3.772 22.989Kambiyo İşlemleri Karı114.201 448.113Diğer824 97KARŞILIK GİDERLERİ-8.922 -18.592Özel Karşılıklar-8.895 -10.592Genel Karşılıklar0 -8.000Diğer-27 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)20 -114.318 -455.052Türev Finansal İşlemlerden Zarar-1.702 -10.339Kambiyo İşlemleri Zararı-112.616 -444.498Diğer0 -215NET FAALİYET KARI (ZARARI)169.059 122.343BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)169.059 122.343SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)21 -37.942 -27.415Cari Vergi Karşılığı-36.817 -30.968Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.125 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 3.553SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)131.117 94.928DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI131.117 94.928Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları131.117 94.928Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı69.580 103.985Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri501.149 478.710Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-373.038 -323.235Alınan Ücret ve Komisyonlar6.883 5.035Elde Edilen Diğer Kazançlar706 3.711Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar-131 -27Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-24.444 -9.683Ödenen Vergiler-40.526 -25.961Diğer-1.019 -24.565Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim45.832 -147.889Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-171.998 -394.185Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış4.895 42Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)1.468 466Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)2.206 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)214.057 219.378Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-4.796 26.410Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı115.412 -43.904YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-1.640 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.640 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.090.913 1.024.133Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-1.243.366 -984.877Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-152.453 6.772 7.795Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-31.909 3.147Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2 36.695 33.548Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2 4.786 36.695Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)131.117 94.928DİĞER KAPSAMLI GELİRLER579 1.406Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar579 1.406Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları610 1.479Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-31 -73Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)131.696 96.334Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 634 4.152 4.786 9.340 27.360 36.700GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR11 0 0 1.702 0 1.702GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 4.782 0 4.782 4.173 0 4.173İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 2.447.556 369.208 2.816.764 2.539.632 97.705 2.637.337Faktoring Alacakları2.441.888 369.208 2.811.096 2.537.605 97.705 2.635.310İskontolu Faktoring Alacakları (Net)893.328 114.265 1.007.593 544.064 75.977 620.041Diğer Faktoring Alacakları1.548.560 254.943 1.803.503 1.993.541 21.728 2.015.269Kiralama İşlemleri (Net)5 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarTakipteki Alacaklar5 54.734 7.440 62.174 38.329 7.162 45.491Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)5 -49.066 -7.440 -56.506 -36.302 -7.162 -43.464ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6 2.501 2.501 739 739MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)7 131 131 253 253YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI8 298 298 1.454 1.454DİĞER AKTİFLER10 1.896 50 1.946 3.372 45 3.417ARA TOPLAM2.457.798 373.410 2.831.208 2.560.665 125.110 2.685.775SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)9 0 0 27 27Satış Amaçlı27 27VARLIKLAR TOPLAMI2.457.798 373.410 2.831.208 2.560.692 125.110 2.685.802YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER12 1.474.116 600.434 2.074.550 1.744.430 159.965 1.904.395FAKTORİNG BORÇLARI1.823 549 2.372 903 903KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR2.206 0 2.206 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)13 349.147 0 349.147 501.302 0 501.302GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0KARŞILIKLAR5.126 12.658 17.784 9.160 11.210 20.370Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı15 1.126 1.126 1.160 1.160Genel Karşılıklar15 4.000 12.658 16.658 8.000 11.210 19.210CARİ VERGİ BORCU14 11.564 11.564 17.084 17.084ERTELENMİŞ VERGİ BORCU14 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER14 411 99 510 281 88 369ARA TOPLAM1.844.393 613.740 2.458.133 2.273.160 171.263 2.444.423SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0ÖZKAYNAKLAR16 373.075 0 373.075 241.379 0 241.379Ödenmiş Sermaye16 170.000 0 170.000 70.000 70.000Sermaye Yedekleri16 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.388 2.388 1.809 1.809Kar Yedekleri69.570 0 69.570 74.642 0 74.642Yasal Yedekler11.730 0 11.730 6.984 0 6.984Statü Yedekleri0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler57.840 0 57.840 67.658 0 67.658Kar veya Zarar131.117 0 131.117 94.928 94.928Dönem Net Kâr veya Zararı131.117 0 131.117 94.928 94.928YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.217.468 613.740 2.831.208 2.514.539 171.263 2.685.802Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ324.144 142.897 467.041 243.674 127.759 371.433RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ24.619 422.753 447.372 72.838 241.721 314.559ALINAN TEMİNATLAR0 0 0 0VERİLEN TEMİNATLAR386.382 386.382 958.717 958.717TAAHHÜTLER23 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR23 0 0 17.772 15.783 33.555Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 17.772 15.783 33.555Swap Alım Satım İşlemleri0 0 17.772 15.783 33.555EMANET KIYMETLER4.292.725 923.313 5.216.038 2.869.960 958.273 3.828.233NAZIM HESAPLAR TOPLAMI5.027.870 1.488.963 6.516.833 4.162.961 1.343.536 5.506.497http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820955BIST