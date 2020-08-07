***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler70.000 51 1.758 74.642 94.928 241.379Yeni Bakiye70.000 51 1.758 74.642 94.928 241.379Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)65.742 65.742İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı100.000 -5.072 -94.928Dönem Sonu Bakiyeler170.000 51 1.758 69.570 65.742 307.121Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler170.000 51 2.337 69.570 131.117 373.075Yeni Bakiye170.000 51 2.337 69.570 131.117 373.075Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)51.614 51.614İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı131.117 -131.117Dönem Sonu Bakiyeler170.000 51 2.337 200.687 51.614 424.689Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ166.438 280.461 76.564 144.225FAKTORİNG GELİRLERİ9 166.438 280.461 76.564 144.225Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler163.751 278.589 74.883 143.168İskontolu52.785 81.142 25.543 43.622Diğer110.966 197.447 49.340 99.546Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar2.687 1.872 1.681 1.057İskontolu747 1.148 299 644Diğer1.940 724 1.382 413FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)10 -93.929 -189.173 -41.884 -100.201Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-72.736 -141.948 -32.342 -75.053Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-140 -208 -68 -101İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-15.301 -41.789 -6.820 -22.540Verilen Ücret ve Komisyonlar-5.752 -5.228 -2.654 -2.507BRÜT KAR (ZARAR)72.509 91.288 34.680 44.024ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-8.600 -7.336 -4.029 -3.461Personel Giderleri-6.362 -5.311 -2.952 -2.432Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-19 -98 -19 -77Genel İşletme Giderleri-2.219 -1.927 -1.058 -952BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)63.909 83.952 30.651 40.563DİĞER FAALİYET GELİRLERİ12 120.585 43.442 50.681 18.456Bankalardan Alınan Faizler285 562 277 416Türev Finansal İşlemler Karı1.657 742Kambiyo İşlemleri Karı118.305 41.169 49.693 17.279Diğer1.995 54 711 19KARŞILIK GİDERLERİ-712 -1.332 -253 -829Özel Karşılıklar-712 -1.332 -253 -829DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)12 -117.547 -39.697 -49.307 -17.495Türev Finansal İşlemlerden Zarar-1.206 -520Kambiyo İşlemleri Zararı-117.466 -38.415 -49.246 -16.899Diğer-81 -76 -61 -76NET FAALİYET KARI (ZARARI)66.235 86.365 31.772 40.695BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)66.235 86.365 31.772 40.695SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)13 -14.621 -20.623 -6.992 -9.182Cari Vergi Karşılığı-14.613 -19.401 -7.025 -9.111Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-8 -1.222 0 -71Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 33SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)51.614 65.742 24.780 31.513DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI51.614 65.742 24.780 31.513Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları51.614 65.742 24.780 31.513Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı64.970 65.372Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri160.928 285.125Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-79.882 -185.273Alınan Temettüler-140Alınan Ücret ve Komisyonlar2.688 1.871Elde Edilen Diğer Kazançlar2.753 1.601Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar-1.844 -254Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-12.977 -5.485Ödenen Vergiler-16.600 -21.845Diğer10.044 -10.368Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim8.784 38.204Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-248.605 381.189Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış-1.741Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış1.006Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış2.493 -341.190Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)-1.286Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-243 -1.060Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)254.499Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.926Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı73.754 103.576YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIElden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller291Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları291FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit341.270 469.644Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-357.730 -641.390Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-16.460 -171.746Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-7.755 40.501Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)49.830 -27.669Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.786 36.700Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar54.616 9.031Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)51.614 65.742 24.780 31.513DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)51.614 65.742 24.780 31.513Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI26.066 28.550 54.616 634 4.152 4.786GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.782 4.782 4.782 4.782İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.825.284 244.316 3.069.600 2.447.556 369.208 2.816.764Faktoring Alacakları3 2.814.989 244.316 3.059.305 2.441.888 369.208 2.811.096İskontolu Faktoring Alacakları (Net)824.004 142.046 966.050 893.328 114.265 1.007.593Diğer Faktoring Alacakları1.990.985 102.270 2.093.255 1.548.560 254.943 1.803.503Takipteki Alacaklar3 58.229 8.623 66.852 54.734 7.440 62.174Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)3 -47.934 -8.623 -56.557 -49.066 -7.440 -56.506ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)2.221 2.221 2.501 2.501MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)120 120 131 131YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI83 83ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI4 290 290 298 298DİĞER AKTİFLER1.301 29 1.330 1.896 50 1.946ARA TOPLAM2.860.147 272.895 3.133.042 2.457.798 373.410 2.831.208SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI2.860.147 272.895 3.133.042 2.457.798 373.410 2.831.208YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER5 1.803.838 533.367 2.337.205 1.474.116 600.434 2.074.550FAKTORİNG BORÇLARI859 226 1.085 1.823 549 2.372KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR1.963 1.963 2.206 2.206İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)6 338.296 338.296 349.147 349.147GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0KARŞILIKLAR7 5.227 14.580 19.807 5.126 12.658 17.784Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı1.227 1.227 1.126 1.126Genel Karşılıklar4.000 14.580 18.580 4.000 12.658 16.658CARİ VERGİ BORCU9.711 9.711 11.564 11.564ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER106 180 286 411 99 510ARA TOPLAM2.160.000 548.353 2.708.353 1.844.393 613.740 2.458.133SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0Satış Amaçlı0 0ÖZKAYNAKLAR8 424.689 424.689 373.075 373.075Ödenmiş Sermaye170.000 170.000 170.000 170.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.388 2.388 2.388 2.388Kar Yedekleri200.687 200.687 69.570 69.570Yasal Yedekler18.285 18.285 11.730 11.730Olağanüstü Yedekler182.402 182.402 57.840 57.840Kar veya Zarar51.614 51.614 131.117 131.117Dönem Net Kâr veya Zararı51.614 51.614 131.117 131.117YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.584.689 548.353 3.133.042 2.217.468 613.740 2.831.208Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ267.004 388.878 655.882 324.144 142.897 467.041RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ90.799 559.790 650.589 24.619 422.753 447.372ALINAN TEMİNATLAR0 0 0 0VERİLEN TEMİNATLAR15 627.392 627.392 386.382 386.382TAAHHÜTLER0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0EMANET KIYMETLER16 4.294.586 1.117.547 5.412.133 4.292.725 923.313 5.216.038NAZIM HESAPLAR TOPLAMI5.279.781 2.066.215 7.345.996 5.027.870 1.488.963 6.516.833http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866728BIST