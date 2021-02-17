***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler70.000 1.809 74.642 94.928 241.379Yeni Bakiye70.000 1.809 74.642 94.928 241.379Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)579 131.117 131.696İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı100.000 -5.072 -94.928Dönem Sonu Bakiyeler170.000 2.388 69.570 131.117 373.075Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler170.000 2.388 69.570 131.117 373.075Yeni Bakiye170.000 2.388 69.570 131.117 373.075Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.010 98.106 100.116İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı80.000 51.117 -131.117Dönem Sonu Bakiyeler250.000 4.398 120.687 98.106 473.191Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ358.094 527.551FAKTORİNG GELİRLERİ358.094 527.551Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler352.762 520.669İskontolu120.091 159.593Diğer232.671 361.076Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar5.332 6.882İskontolu1.225 2.231Diğer4.107 4.651FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERKİRALAMA GELİRLERİFİNANSMAN GİDERLERİ (-)-221.254 -337.706Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-177.963 -267.318Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-264 -395İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-30.929 -61.423Verilen Ücret ve Komisyonlar-12.098 -8.570BRÜT KAR (ZARAR)136.840 189.845ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -18.270 -17.066Personel Giderleri-12.864 -11.937Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-179 -205Genel İşletme Giderleri-5.227 -4.924BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)118.570 172.779DİĞER FAALİYET GELİRLERİ20 338.693 119.520Bankalardan Alınan Faizler3.121 723Türev Finansal İşlemler Karı2.013 3.772Kambiyo İşlemleri Karı329.539 114.201Diğer4.020 824KARŞILIK GİDERLERİ-1.300 -8.922Özel Karşılıklar-1.300 -8.895Diğer-27DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)20 -330.138 -114.318Türev Finansal İşlemlerden Zarar-1.702Kambiyo İşlemleri Zararı-330.019 -112.616Diğer-119NET FAALİYET KARI (ZARARI)125.825 169.059BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)125.825 169.059SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)21 -27.719 -37.942Cari Vergi Karşılığı-27.258 -36.817Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-461 -1.125SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)98.106 131.117DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış KarlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GelirleriDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış ZararlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GiderleriDURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi KarşılığıErtelenmiş Vergi Gider EtkisiErtelenmiş Vergi Gelir EtkisiDURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI98.106 131.117Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları98.106 131.117Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı106.384 69.580Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri339.470 501.149Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-177.893 -373.038Alınan Ücret ve Komisyonlar5.332 6.883Elde Edilen Diğer Kazançlar3.421 706Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar-3.861 -131Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-26.274 -24.444Ödenen Vergiler-30.283 -40.526Diğer-3.528 -1.019Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-446.698 45.832Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-2.862.018 -171.998Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-5.386 4.895Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)-1.699 1.468Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-87 2.206Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)2.416.529 214.057Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)5.963 -4.796Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-340.314 115.412YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-2.577 -1.640Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller154Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.423 -1.640FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit748.467 1.090.913Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-341.270 -1.243.366Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit407.197 -152.453Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi9.911 6.772Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)74.371 -31.909Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2 4.786 36.695Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2 79.157 4.786Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)98.106 131.117DİĞER KAPSAMLI GELİRLER2.010 579Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.010 579Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları2.115 610Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-105 -31Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/GiderleriNakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)100.116 131.696Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 75.439 3.755 79.194 634 4.152 4.786GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR11 2.013 2.013GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 6.897 6.897 4.782 4.782İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 5.424.511 270.645 5.695.156 2.447.556 369.208 2.816.764Faktoring Alacakları5 5.418.769 270.645 5.689.414 2.441.888 369.208 2.811.096İskontolu Faktoring Alacakları (Net)1.438.676 55.778 1.494.454 893.328 114.265 1.007.593Diğer Faktoring Alacakları3.980.093 214.867 4.194.960 1.548.560 254.943 1.803.503Takipteki Alacaklar5 52.248 10.077 62.325 54.734 7.440 62.174Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)5 -46.506 -10.077 -56.583 -49.066 -7.440 -56.506ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6 2.399 2.399 2.501 2.501MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)7 1.195 1.195 131 131YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI8 0 0 298 298DİĞER AKTİFLER10 3.763 76 3.839 1.896 50 1.946ARA TOPLAM5.516.217 274.476 5.790.693 2.457.798 373.410 2.831.208SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)9 0 0VARLIKLAR TOPLAMI5.516.217 274.476 5.790.693 2.457.798 373.410 2.831.208YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER12 4.028.285 494.057 4.522.342 1.474.116 600.434 2.074.550FAKTORİNG BORÇLARI672 672 1.823 549 2.372KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR2.119 2.119 2.206 2.206İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)13 761.121 761.121 349.147 349.147GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0KARŞILIKLAR5.424 15.642 21.066 5.126 12.658 17.784Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı15 1.424 1.424 1.126 1.126Genel Karşılıklar15 4.000 15.642 19.642 4.000 12.658 16.658CARİ VERGİ BORCU14 9.284 9.284 11.564 11.564ERTELENMİŞ VERGİ BORCU14 269 269SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER14 524 105 629 411 99 510ARA TOPLAM4.807.698 509.804 5.317.502 1.844.393 613.740 2.458.133SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0ÖZKAYNAKLAR16 473.191 473.191 373.075 373.075Ödenmiş Sermaye16 250.000 250.000 170.000 170.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.398 4.398 2.388 2.388Kar Yedekleri120.687 120.687 69.570 69.570Yasal Yedekler18.286 18.286 11.730 11.730Olağanüstü Yedekler102.401 102.401 57.840 57.840Kar veya Zarar98.106 98.106 131.117 131.117Dönem Net Kâr veya Zararı98.106 98.106 131.117 131.117YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI5.280.889 509.804 5.790.693 2.217.468 613.740 2.831.208Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ1.000 474.188 475.188 324.144 142.897 467.041RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ52.152 889.517 941.669 24.619 422.753 447.372ALINAN TEMİNATLAR0 0VERİLEN TEMİNATLAR852.035 852.035 386.382 386.382TAAHHÜTLER23 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR23 55.058 49.181 104.239Alım Satım Amaçlı İşlemler55.058 49.181 104.239Swap Alım Satım İşlemleri55.058 49.181 104.239EMANET KIYMETLER5.166.820 1.167.957 6.334.777 4.292.725 923.313 5.216.038NAZIM HESAPLAR TOPLAMI6.127.065 2.580.843 8.707.908 5.027.870 1.488.963 6.516.833http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910468BIST