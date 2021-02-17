***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
17.02.2021 18:10
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
70.000 1.809 74.642 94.928 241.379
Yeni Bakiye
70.000 1.809 74.642 94.928 241.379
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
579 131.117 131.696
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
100.000 -5.072 -94.928
Dönem Sonu Bakiyeler
170.000 2.388 69.570 131.117 373.075
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
170.000 2.388 69.570 131.117 373.075
Yeni Bakiye
170.000 2.388 69.570 131.117 373.075
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.010 98.106 100.116
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
80.000 51.117 -131.117
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000 4.398 120.687 98.106 473.191
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
358.094 527.551
FAKTORİNG GELİRLERİ
358.094 527.551
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
352.762 520.669
İskontolu
120.091 159.593
Diğer
232.671 361.076
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.332 6.882
İskontolu
1.225 2.231
Diğer
4.107 4.651
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-221.254 -337.706
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-177.963 -267.318
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-264 -395
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-30.929 -61.423
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-12.098 -8.570
BRÜT KAR (ZARAR)
136.840 189.845
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -18.270 -17.066
Personel Giderleri
-12.864 -11.937
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-179 -205
Genel İşletme Giderleri
-5.227 -4.924
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
118.570 172.779
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 338.693 119.520
Bankalardan Alınan Faizler
3.121 723
Türev Finansal İşlemler Karı
2.013 3.772
Kambiyo İşlemleri Karı
329.539 114.201
Diğer
4.020 824
KARŞILIK GİDERLERİ
-1.300 -8.922
Özel Karşılıklar
-1.300 -8.895
Diğer
-27
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -330.138 -114.318
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-1.702
Kambiyo İşlemleri Zararı
-330.019 -112.616
Diğer
-119
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
125.825 169.059
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
125.825 169.059
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
21 -27.719 -37.942
Cari Vergi Karşılığı
-27.258 -36.817
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-461 -1.125
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
98.106 131.117
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
98.106 131.117
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
98.106 131.117
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
106.384 69.580
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
339.470 501.149
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-177.893 -373.038
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.332 6.883
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.421 706
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
-3.861 -131
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-26.274 -24.444
Ödenen Vergiler
-30.283 -40.526
Diğer
-3.528 -1.019
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-446.698 45.832
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-2.862.018 -171.998
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.386 4.895
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-1.699 1.468
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-87 2.206
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.416.529 214.057
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.963 -4.796
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-340.314 115.412
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-2.577 -1.640
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
154
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.423 -1.640
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
748.467 1.090.913
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-341.270 -1.243.366
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
407.197 -152.453
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
9.911 6.772
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
74.371 -31.909
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2 4.786 36.695
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2 79.157 4.786
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
98.106 131.117
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
2.010 579
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.010 579
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.115 610
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-105 -31
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
100.116 131.696
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 75.439 3.755 79.194 634 4.152 4.786
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
11 2.013 2.013
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 6.897 6.897 4.782 4.782
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 5.424.511 270.645 5.695.156 2.447.556 369.208 2.816.764
Faktoring Alacakları
5 5.418.769 270.645 5.689.414 2.441.888 369.208 2.811.096
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
1.438.676 55.778 1.494.454 893.328 114.265 1.007.593
Diğer Faktoring Alacakları
3.980.093 214.867 4.194.960 1.548.560 254.943 1.803.503
Takipteki Alacaklar
5 52.248 10.077 62.325 54.734 7.440 62.174
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5 -46.506 -10.077 -56.583 -49.066 -7.440 -56.506
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 2.399 2.399 2.501 2.501
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 1.195 1.195 131 131
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
8 0 0 298 298
DİĞER AKTİFLER
10 3.763 76 3.839 1.896 50 1.946
ARA TOPLAM
5.516.217 274.476 5.790.693 2.457.798 373.410 2.831.208
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
9 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
5.516.217 274.476 5.790.693 2.457.798 373.410 2.831.208
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
12 4.028.285 494.057 4.522.342 1.474.116 600.434 2.074.550
FAKTORİNG BORÇLARI
672 672 1.823 549 2.372
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
2.119 2.119 2.206 2.206
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 761.121 761.121 349.147 349.147
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
5.424 15.642 21.066 5.126 12.658 17.784
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
15 1.424 1.424 1.126 1.126
Genel Karşılıklar
15 4.000 15.642 19.642 4.000 12.658 16.658
CARİ VERGİ BORCU
14 9.284 9.284 11.564 11.564
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
14 269 269
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
14 524 105 629 411 99 510
ARA TOPLAM
4.807.698 509.804 5.317.502 1.844.393 613.740 2.458.133
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
16 473.191 473.191 373.075 373.075
Ödenmiş Sermaye
16 250.000 250.000 170.000 170.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.398 4.398 2.388 2.388
Kar Yedekleri
120.687 120.687 69.570 69.570
Yasal Yedekler
18.286 18.286 11.730 11.730
Olağanüstü Yedekler
102.401 102.401 57.840 57.840
Kar veya Zarar
98.106 98.106 131.117 131.117
Dönem Net Kâr veya Zararı
98.106 98.106 131.117 131.117
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
5.280.889 509.804 5.790.693 2.217.468 613.740 2.831.208
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.000 474.188 475.188 324.144 142.897 467.041
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
52.152 889.517 941.669 24.619 422.753 447.372
ALINAN TEMİNATLAR
0 0
VERİLEN TEMİNATLAR
852.035 852.035 386.382 386.382
TAAHHÜTLER
23 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
23 55.058 49.181 104.239
Alım Satım Amaçlı İşlemler
55.058 49.181 104.239
Swap Alım Satım İşlemleri
55.058 49.181 104.239
EMANET KIYMETLER
5.166.820 1.167.957 6.334.777 4.292.725 923.313 5.216.038
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
6.127.065 2.580.843 8.707.908 5.027.870 1.488.963 6.516.833
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910468
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