***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler170.000 51 2.337 69.570 131.117 373.075Yeni Bakiye170.000 51 2.337 69.570 131.117 373.075Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)51.614 51.614İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı131.117 -131.117Dönem Sonu Bakiyeler170.000 51 2.337 200.687 51.614 424.689Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler250.000 51 4.347 120.687 98.106 473.191Yeni Bakiye250.000 51 4.347 120.687 98.106 473.191Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)56.361 56.361İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı100.000 -1.894 -98.106Dönem Sonu Bakiyeler350.000 51 4.347 118.793 56.361 529.552Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ361.527 166.438 157.660 76.564FAKTORİNG GELİRLERİ10 361.527 166.438 157.660 76.564Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler360.204 163.751 156.991 74.883İskontolu132.678 52.785 73.517 25.543Diğer227.526 110.966 83.474 49.340Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar1.323 2.687 669 1.681İskontolu423 747 240 299Diğer900 1.940 429 1.382FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)11 -281.179 -93.929 -114.443 -41.884Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-223.964 -72.736 -92.493 -32.342Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-179 -140 -91 -68İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-42.883 -15.301 -15.864 -6.820Verilen Ücret ve Komisyonlar-14.153 -5.752 -5.995 -2.654BRÜT KAR (ZARAR)80.348 72.509 43.217 34.680ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)12 -10.566 -8.600 -5.240 -4.029Personel Giderleri-7.078 -6.362 -3.368 -2.952Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-164 -19 -141 -19Genel İşletme Giderleri-3.324 -2.219 -1.731 -1.058BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)69.782 63.909 37.977 30.651DİĞER FAALİYET GELİRLERİ13 220.018 120.585 87.785 50.681Bankalardan Alınan Faizler4.659 285 2.300 277Türev Finansal İşlemler Karı9.750 7.662Kambiyo İşlemleri Karı200.987 118.305 74.472 49.693Diğer4.622 1.995 3.351 711KARŞILIK GİDERLERİ-8.627 -712 -6.875 -253Özel Karşılıklar-8.627 -712 -6.875 -253DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)13 -206.188 -117.547 -78.551 -49.307Türev Finansal İşlemlerden Zarar-7.357 2.513Kambiyo İşlemleri Zararı-198.732 -117.466 -81.013 -49.246Diğer-99 -81 -51 -61NET FAALİYET KARI (ZARARI)74.985 66.235 40.336 31.772BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)74.985 66.235 40.336 31.772SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)14 -18.624 -14.621 -11.847 -6.992Cari Vergi Karşılığı-19.333 -14.613 -10.884 -7.025Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-8 33Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi709 -963SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)56.361 51.614 28.489 24.780DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI56.361 51.614 28.489 24.780Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları56.361 51.614 28.489 24.780Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı66.820 64.969Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri364.863 160.928Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-281.207 -80.022Alınan Ücret ve Komisyonlar1.323 2.687Elde Edilen Diğer Kazançlar2.753Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar4.988 1.844Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-7.242 -12.977Ödenen Vergiler-8.449 -16.600Diğer-7.456 6.356Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-2.388 9.406Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış1.621.193 -248.605Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-285 2.493Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)-441 -1.286Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)516 -243Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.623.839 254.499Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)468 2.548Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı64.432 74.375YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-220Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller291Diğer-1.303Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.523 291FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit676.453 341.270Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-763.329 -357.730Kiralamaya İlişkin Ödemeler-796 -622Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-87.672 -17.082Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi12.005 -7.754Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-12.758 49.830Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar79.157 4.786Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar66.399 54.616Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)56.361 51.614 28.489 24.780DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)56.361 51.614 28.489 24.780Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 52.577 13.850 66.427 75.439 3.755 79.194GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 2.013 2.013GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)17 6.897 6.897 6.897 6.897İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 3.872.886 192.450 4.065.336 5.424.511 270.645 5.695.156Faktoring Alacakları4 3.871.040 192.450 4.063.490 5.418.769 270.645 5.689.414İskontolu Faktoring Alacakları (Net)1.841.029 55.318 1.896.347 1.438.676 55.778 1.494.454Diğer Faktoring Alacakları2.030.011 137.132 2.167.143 3.980.093 214.867 4.194.960İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarTakipteki Alacaklar4 51.991 11.595 63.586 52.248 10.077 62.325Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)4 -50.145 -11.595 -61.740 -46.506 -10.077 -56.583ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)2.824 2.824 2.399 2.399MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)2.073 2.073 1.195 1.195YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI158 158ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI5 440 440DİĞER AKTİFLER5.654 43 5.697 3.763 76 3.839ARA TOPLAM3.943.509 206.343 4.149.852 5.516.217 274.476 5.790.693SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)220 220Satış Amaçlı220 220VARLIKLAR TOPLAMI3.943.729 206.343 4.150.072 5.516.217 274.476 5.790.693YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER6 2.464.517 431.778 2.896.295 4.028.285 494.057 4.522.342FAKTORİNG BORÇLARI230 230 672 672KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR2.635 2.635 2.119 2.119İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)7 681.377 681.377 761.121 761.121GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0KARŞILIKLAR8 5.687 18.550 24.237 5.424 15.642 21.066Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı1.687 1.687 1.424 1.424Genel Karşılıklar4.000 18.550 22.550 4.000 15.642 19.642CARİ VERGİ BORCU15.337 15.337 9.284 9.284ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 269 269SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER250 159 409 524 105 629ARA TOPLAM3.170.033 450.487 3.620.520 4.807.698 509.804 5.317.502SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0ÖZKAYNAKLAR9 529.552 529.552 473.191 473.191Ödenmiş Sermaye350.000 350.000 250.000 250.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.398 4.398 4.398 4.398Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerKar Yedekleri118.793 118.793 120.687 120.687Yasal Yedekler18.286 18.286 18.286 18.286Olağanüstü Yedekler100.507 100.507 102.401 102.401Kar veya Zarar56.361 56.361 98.106 98.106Dönem Net Kâr veya Zararı56.361 56.361 98.106 98.106YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI3.699.585 450.487 4.150.072 5.280.889 509.804 5.790.693Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ217.439 647.939 865.378 1.000 474.188 475.188RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ567.482 966.051 1.533.533 52.152 889.517 941.669ALINAN TEMİNATLAR0 0VERİLEN TEMİNATLAR838.437 838.437 852.035 852.035TAAHHÜTLER16 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR16 0 0 55.058 49.181 104.239Alım Satım Amaçlı İşlemler55.058 49.181 104.239Swap Alım Satım İşlemleri55.058 49.181 104.239EMANET KIYMETLER16 2.238.038 888.788 3.126.826 5.166.820 1.167.957 6.334.777NAZIM HESAPLAR TOPLAMI3.861.396 2.502.778 6.364.174 6.127.065 2.580.843 8.707.908http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963019BIST