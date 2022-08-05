***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
05.08.2022 18:13
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
250.000 51 4.347 120.687 98.106 473.191
Yeni Bakiye
250.000 51 4.347 120.687 98.106 473.191
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
56.361 56.361
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
100.000 -1.894 -98.106
Dönem Sonu Bakiyeler
350.000 51 4.347 118.793 56.361 529.552
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
350.000 51 5.544 118.793 116.286 590.674
Yeni Bakiye
350.000 51 5.544 118.793 116.286 590.674
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
159.684 159.684
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
100.000 16.286 -116.286
Dönem Sonu Bakiyeler
450.000 51 5.544 135.079 159.684 750.358
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10 725.811 361.527 409.882 157.660
FAKTORİNG GELİRLERİ
725.811 361.527 409.882 157.660
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
722.158 360.204 407.240 156.991
İskontolu
367.142 132.678 205.158 73.517
Diğer
355.016 227.526 202.082 83.474
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.653 1.323 2.642 669
İskontolu
1.673 423 1.227 240
Diğer
1.980 900 1.415 429
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
11 -532.733 -281.179 -294.608 -114.443
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-453.880 -223.964 -244.704 -92.493
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-154 -179 -70 -91
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-31.870 -42.883 -15.570 -15.864
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-46.829 -14.153 -34.264 -5.995
BRÜT KAR (ZARAR)
193.078 80.348 115.274 43.217
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
12 -20.493 -10.566 -11.464 -5.240
Personel Giderleri
-12.085 -7.078 -5.762 -3.368
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-994 -164 -925 -141
Genel İşletme Giderleri
-7.414 -3.324 -4.777 -1.731
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
172.585 69.782 103.810 37.977
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
13 917.044 220.018 341.378 87.785
Bankalardan Alınan Faizler
5.925 4.659 2.556 2.300
Türev Finansal İşlemler Karı
259.725 9.750 0 7.662
Kambiyo İşlemleri Karı
646.433 200.987 337.376 74.472
Diğer
4.961 4.622 1.446 3.351
KARŞILIK GİDERLERİ
-1.972 -8.627 -1.901 -6.875
Özel Karşılıklar
-1.972 -8.627 -1.901 -6.875
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
13 -877.718 -206.188 -337.439 -78.551
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-7.357 0 2.513
Kambiyo İşlemleri Zararı
-877.281 -198.732 -337.080 -81.013
Diğer
-437 -99 -359 -51
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
209.939 74.985 105.848 40.336
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
209.939 74.985 105.848 40.336
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
14 -50.255 -18.624 474 -11.847
Cari Vergi Karşılığı
-19.333 0 -10.884
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-50.255
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
709 474 -963
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
159.684 56.361 106.322 28.489
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
159.684 56.361 106.322 28.489
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
159.684 56.361 106.322 28.489
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-112.745 66.820
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
718.367 364.863
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-563.308 -281.207
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.653 1.323
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4.176 4.988
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-16.511 -7.242
Ödenen Vergiler
-62.954 -8.449
Diğer
-196.168 -7.456
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
376.075 -2.388
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-2.130.551 1.621.193
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
12.202 -285
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-6.824 -441
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-802 516
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.554.514 -1.623.839
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-52.464 468
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
263.330 64.432
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-491 -220
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
81
Diğer
-1.303
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-410 -1.523
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
581.475 676.453
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-767.915 -763.329
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-796
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-186.440 -87.672
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
23.655 12.005
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
100.135 -12.758
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
95.297 79.157
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
195.432 66.399
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
159.684 56.361 106.322 28.489
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
159.684 56.361 106.322 28.489
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 81.942 113.525 195.467 62.663 32.658 95.321
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
17 8.157 8.157 8.157 8.157
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 8.575.594 564.282 9.139.876 6.119.063 889.602 7.008.665
Faktoring Alacakları
4 8.567.189 564.282 9.131.471 6.117.335 889.602 7.006.937
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
3.924.861 107.338 4.032.199 3.514.361 186.768 3.701.129
Diğer Faktoring Alacakları
4.642.328 456.944 5.099.272 2.602.974 702.834 3.305.808
Takipteki Alacaklar
4 54.927 19.602 74.529 50.454 16.425 66.879
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
4 -46.522 -19.602 -66.124 -48.726 -16.425 -65.151
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.912 1.912 2.558 2.558
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.774 1.774 2.069 2.069
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
346 346 158 158
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5 964 964 51.219 51.219
DİĞER AKTİFLER
49.627 66 49.693 10.969 111 11.080
ARA TOPLAM
8.720.316 677.873 9.398.189 6.256.856 922.371 7.179.227
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
220 0 220 220 0 220
Satış Amaçlı
220 0 220 220 0 220
VARLIKLAR TOPLAMI
8.720.536 677.873 9.398.409 6.257.076 922.371 7.179.447
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
6 6.989.694 1.017.825 8.007.519 4.613.722 869.858 5.483.580
FAKTORİNG BORÇLARI
447 38 485 7.309 7.309
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
1.559 1.559 2.361 2.361
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
7 581.475 581.475 767.915 767.915
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 221.062 221.062
KARŞILIKLAR
8 6.420 35.520 41.940 5.770 27.654 33.424
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
3.712 3.712 2.280 2.280
Genel Karşılıklar
2.708 35.520 38.228 3.490 27.654 31.144
CARİ VERGİ BORCU
13.242 13.242 70.271 70.271
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
1.556 275 1.831 2.522 329 2.851
ARA TOPLAM
7.594.393 1.053.658 8.648.051 5.690.932 897.841 6.588.773
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
9 750.358 0 750.358 590.674 0 590.674
Ödenmiş Sermaye
450.000 0 450.000 350.000 0 350.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.595 5.595 5.595 5.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kar Yedekleri
135.079 135.079 118.793 118.793
Yasal Yedekler
29.005 29.005 23.191 23.191
Olağanüstü Yedekler
106.074 106.074 95.602 95.602
Kar veya Zarar
159.684 159.684 116.286 116.286
Dönem Net Kâr veya Zararı
159.684 159.684 116.286 116.286
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
8.344.751 1.053.658 9.398.409 6.281.606 897.841 7.179.447
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.525.842 1.470.494 2.996.336 117.441 277.394 394.835
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
673.094 2.389.342 3.062.436 848.668 240.990 1.089.658
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0
ALINAN TEMİNATLAR
16 18.400 18.400
VERİLEN TEMİNATLAR
16 1.204.481 1.204.481 1.003.788 1.003.788
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 475.450 668.341 1.143.791
Alım Satım Amaçlı İşlemler
475.450 668.341 1.143.791
Swap Alım Satım İşlemleri
475.450 668.341 1.143.791
EMANET KIYMETLER
16 3.044.822 1.651.679 4.696.501 3.206.369 1.436.675 4.643.044
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
6.466.639 5.511.515 11.978.154 5.651.716 2.623.400 8.275.116
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052495
BIST