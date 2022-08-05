***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler250.000 51 4.347 120.687 98.106 473.191Yeni Bakiye250.000 51 4.347 120.687 98.106 473.191Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)56.361 56.361İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı100.000 -1.894 -98.106Dönem Sonu Bakiyeler350.000 51 4.347 118.793 56.361 529.552Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler350.000 51 5.544 118.793 116.286 590.674Yeni Bakiye350.000 51 5.544 118.793 116.286 590.674Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)159.684 159.684İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı100.000 16.286 -116.286Dönem Sonu Bakiyeler450.000 51 5.544 135.079 159.684 750.358Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ10 725.811 361.527 409.882 157.660FAKTORİNG GELİRLERİ725.811 361.527 409.882 157.660Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler722.158 360.204 407.240 156.991İskontolu367.142 132.678 205.158 73.517Diğer355.016 227.526 202.082 83.474Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar3.653 1.323 2.642 669İskontolu1.673 423 1.227 240Diğer1.980 900 1.415 429FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERKİRALAMA GELİRLERİTASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİFİNANSMAN GİDERLERİ (-)11 -532.733 -281.179 -294.608 -114.443Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-453.880 -223.964 -244.704 -92.493Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-154 -179 -70 -91İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-31.870 -42.883 -15.570 -15.864Verilen Ücret ve Komisyonlar-46.829 -14.153 -34.264 -5.995BRÜT KAR (ZARAR)193.078 80.348 115.274 43.217ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)12 -20.493 -10.566 -11.464 -5.240Personel Giderleri-12.085 -7.078 -5.762 -3.368Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-994 -164 -925 -141Genel İşletme Giderleri-7.414 -3.324 -4.777 -1.731BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)172.585 69.782 103.810 37.977DİĞER FAALİYET GELİRLERİ13 917.044 220.018 341.378 87.785Bankalardan Alınan Faizler5.925 4.659 2.556 2.300Türev Finansal İşlemler Karı259.725 9.750 0 7.662Kambiyo İşlemleri Karı646.433 200.987 337.376 74.472Diğer4.961 4.622 1.446 3.351KARŞILIK GİDERLERİ-1.972 -8.627 -1.901 -6.875Özel Karşılıklar-1.972 -8.627 -1.901 -6.875DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)13 -877.718 -206.188 -337.439 -78.551Türev Finansal İşlemlerden Zarar-7.357 0 2.513Kambiyo İşlemleri Zararı-877.281 -198.732 -337.080 -81.013Diğer-437 -99 -359 -51NET FAALİYET KARI (ZARARI)209.939 74.985 105.848 40.336BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)209.939 74.985 105.848 40.336SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)14 -50.255 -18.624 474 -11.847Cari Vergi Karşılığı-19.333 0 -10.884Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-50.255Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi709 474 -963SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)159.684 56.361 106.322 28.489DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI159.684 56.361 106.322 28.489Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları159.684 56.361 106.322 28.489Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı-112.745 66.820Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri718.367 364.863Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-563.308 -281.207Alınan Ücret ve Komisyonlar3.653 1.323Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar4.176 4.988Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-16.511 -7.242Ödenen Vergiler-62.954 -8.449Diğer-196.168 -7.456Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim376.075 -2.388Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-2.130.551 1.621.193Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış12.202 -285Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)-6.824 -441Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-802 516Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)2.554.514 -1.623.839Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-52.464 468Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı263.330 64.432YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-491 -220Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller81Diğer-1.303Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-410 -1.523FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit581.475 676.453Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-767.915 -763.329Kiralamaya İlişkin Ödemeler-796Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-186.440 -87.672Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi23.655 12.005Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)100.135 -12.758Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar95.297 79.157Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar195.432 66.399Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)159.684 56.361 106.322 28.489DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)159.684 56.361 106.322 28.489Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 81.942 113.525 195.467 62.663 32.658 95.321GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)TÜREV FİNANSAL VARLIKLARGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)17 8.157 8.157 8.157 8.157İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 8.575.594 564.282 9.139.876 6.119.063 889.602 7.008.665Faktoring Alacakları4 8.567.189 564.282 9.131.471 6.117.335 889.602 7.006.937İskontolu Faktoring Alacakları (Net)3.924.861 107.338 4.032.199 3.514.361 186.768 3.701.129Diğer Faktoring Alacakları4.642.328 456.944 5.099.272 2.602.974 702.834 3.305.808Takipteki Alacaklar4 54.927 19.602 74.529 50.454 16.425 66.879Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)4 -46.522 -19.602 -66.124 -48.726 -16.425 -65.151ORTAKLIK YATIRIMLARIMADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)1.912 1.912 2.558 2.558MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.774 1.774 2.069 2.069YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI346 346 158 158ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI5 964 964 51.219 51.219DİĞER AKTİFLER49.627 66 49.693 10.969 111 11.080ARA TOPLAM8.720.316 677.873 9.398.189 6.256.856 922.371 7.179.227SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)220 0 220 220 0 220Satış Amaçlı220 0 220 220 0 220VARLIKLAR TOPLAMI8.720.536 677.873 9.398.409 6.257.076 922.371 7.179.447YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER6 6.989.694 1.017.825 8.007.519 4.613.722 869.858 5.483.580FAKTORİNG BORÇLARI447 38 485 7.309 7.309TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLARKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR1.559 1.559 2.361 2.361İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)7 581.475 581.475 767.915 767.915GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 221.062 221.062KARŞILIKLAR8 6.420 35.520 41.940 5.770 27.654 33.424Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı3.712 3.712 2.280 2.280Genel Karşılıklar2.708 35.520 38.228 3.490 27.654 31.144CARİ VERGİ BORCU13.242 13.242 70.271 70.271ERTELENMİŞ VERGİ BORCUSERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER1.556 275 1.831 2.522 329 2.851ARA TOPLAM7.594.393 1.053.658 8.648.051 5.690.932 897.841 6.588.773SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR9 750.358 0 750.358 590.674 0 590.674Ödenmiş Sermaye450.000 0 450.000 350.000 0 350.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler5.595 5.595 5.595 5.595Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0Kar Yedekleri135.079 135.079 118.793 118.793Yasal Yedekler29.005 29.005 23.191 23.191Olağanüstü Yedekler106.074 106.074 95.602 95.602Kar veya Zarar159.684 159.684 116.286 116.286Dönem Net Kâr veya Zararı159.684 159.684 116.286 116.286YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI8.344.751 1.053.658 9.398.409 6.281.606 897.841 7.179.447Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ1.525.842 1.470.494 2.996.336 117.441 277.394 394.835RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ673.094 2.389.342 3.062.436 848.668 240.990 1.089.658TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİALINAN TEMİNATLAR16 18.400 18.400VERİLEN TEMİNATLAR16 1.204.481 1.204.481 1.003.788 1.003.788TAAHHÜTLERTÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 475.450 668.341 1.143.791Alım Satım Amaçlı İşlemler475.450 668.341 1.143.791Swap Alım Satım İşlemleri475.450 668.341 1.143.791EMANET KIYMETLER16 3.044.822 1.651.679 4.696.501 3.206.369 1.436.675 4.643.044NAZIM HESAPLAR TOPLAMI6.466.639 5.511.515 11.978.154 5.651.716 2.623.400 8.275.116http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052495BIST