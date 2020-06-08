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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

08.06.2020 16:23
GÜNCEL HABERLER



***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
08/06/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Tarih
23/06/2020
Saati
10:30
Adresi
Şerifali Mah.Bayraktar Bulvarı N62 Ümraniye İSTANBUL
Gündem
2019 Yılı Olağan Genel Kurul
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
----
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

                                      2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1-    Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2-    2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3-    Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
4-    2019 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5-    Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılanların yerine yeni seçilen üyelerin Genel Kurulun onayına sunulması,
6-    2019 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
7-    Yönetim Kurulunun 2019 yılı kar dağıtım önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması,
8-    Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesindeki değişikliğin Genel Kurulun Onayına sunulması,
9-    Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
10- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve benzeri haklarının belirlenmesi,
11- Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları ve her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konusunda yetki verilmesi hususunun onaya sunulması,
12- 2020 yılı Bağımsız Denetim yapması için Yönetim Kurulu tarafından önerilen firmanın görüşülmesi ve onaylanması,
13- Dilek, temenniler  ve  kapanış.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849888


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Sterlin 8,5878 8,6309 % 0,51  
Frank 7,0733 7,1159 % 1,03  
Riyal 1,8046 1,8137 % 0,47  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.695 1.695 9,60  
Altın Gr. 369 370 2,75  
Cumhuriyet 2.395 2.428 -19,50  
Tam 2.465 2.495 -23,80  
Yarım 1.203 1.218 -11,60  
Çeyrek 602 609 -5,90  
Gümüş.Ons 17,53 17,58 0,13  
Gümüş Gr. 3,82 3,84 0,04  
B. Petrol 41,20 41,20 -1,10  
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