***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi08/06/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Tarih23/06/2020Saati10:30AdresiŞerifali Mah.Bayraktar Bulvarı N62 Ümraniye İSTANBULGündem-----Alınan Kararlar / Görüşülen Konular-----Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar23.06.2020 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşmiştir.Vakıf Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.06.2020 tarihinde, saat 10:30'da Şirket Merkez adresi olan Bayraktar Bulvarı Şerifali Mahallesi N62 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.06.2020 tarih ve 55202745 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilci Sn. M. Zafer KARAKOÇ gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, pay sahiplerinin tümüne toplantı günü ve gündemin bildirilmesi suretiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi uyarınca çağrısız olarak yapılmıştır.Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 170.000.000-TL (Yüzyetmişmilyon)'lik sermayesine tekabül eden 170.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece toplantının T.T.K.'nın 416. Maddesi uyarınca yapılabileceğinin anlaşılması üzerine hiçbir itirazın vaki olmadığı tespitle toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sn. M. Zafer KARAKOÇ 'un gözetimi ve denetiminde Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. İlhan ALPDAĞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.1- Toplantı Başkanlığına 170.000.000 adet kabul oyu alarak Sn. İlhan ALPDAĞ oy birliği ile seçilmiş olup , Başkan tarafından oy toplama memuru olarak Sn. Mahmut Tolga SÖZER , Tutanak Yazmanı olarak Sn. Hakan AKÇABAY'in görevlendirmelerine karar verildi.2- 2019 yılı faaliyet ve hesapları hakkında düzenlenen Faaliyet Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması ve Şirket Merkezinde de görüşe açılmış olmasından dolayı okunmadan 170.000.000 adet kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir.3- 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Bağımsız Denetçi Raporu görüş sayfası okunmuş 170.000.000 adet kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir.4- 2019 Yılı Finansal Tablolarının 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle doğrudan müzakereye geçildi ve 170.000.000 adet kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.5- 26.06.2019 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Erkut AKPINAR'ın (Tc.N-) istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere Sn. Metin ALIMLI'nın (Tc.N-) seçilmesi, 31.05.2020 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sedat TARTAN'ın (Tc.N-) istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 01.06.2020 tarihinden itibaren kalan süreyi tamamlamak üzere Sn. Erkut AKPINAR'ın (Tc N-) seçilmesi hususu Genel Kurulca görüşüldü ve değişiklikler 170.000.000 adet kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edildi.6- 2019 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri 170.000.000 adet kabul oyu ile oy birliği ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.7- Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a önerilmek üzere hazırlanan kar dağıtım tablosuna göre, Şirketin 2019 yılına ait 169.058.859,55.-TL tutarındaki karından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler toplamı 37.941.836,96.-TL düşüldükten sonra kalan 131.117.022,59.-TL tutarındaki net karından, birinci tertip yasal yedek akçe tutarı olan 6.555.851,13.-TL düşüldükten sonra kalan 124.561.171,46.-TL' nin sermaye artırımında kullanılmak ve sermayeye ilave edilecek bedelin ortaklara bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmak üzere Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması hususu 170.000.000 adet kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.8- Şirket sermayesinin 170.000.000.-TL den 250.000.000.-TL ye artırılmasına ilişkin Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye ile ilgili 6. Maddesinin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.04.2020 tarih 50035491-431.02-E-00053819223 sayılı izin yazısına istinaden tadil edilmesi Genel Kurulca görüşüldü ve Bakanlıktan geçtiği şekli ile tadilin yapılması 170.000.000 adet kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir.9- Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görevi kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden Sn. Muhammet Lütfü ÇELEBİ (T.C.Kimlik N-), Sn. Erkut AKPINAR (T.C. Kimlik N-), Sn. Metin ALIMLI (T.C. Kimlik N-) ile toplantıda hazır bulunup görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden İlhan ALPDAĞ (T.C. Kimlik N-) ve Sn. Aynur EKE (Genel Müdür) (T.C. Kimlik N-) ‘nin seçilmeleri 170.000.000 adet kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir.10- Vakıf Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu üyelik ücretinin, 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık net 5.500-TL olarak ödenmesi, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi 170.000.000 adet kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.11- Türk Ticaret Kanununun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Şirket Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları ve her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması hususunda yetki verilmesi görüşüldü ve 170.000.000 adet kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir.12- 2020 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim hizmeti alınması konusunda İstanbul Ticaret Odasına 201465 ticaret sicil numarası ile kayıtlı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ile sözleşme imzalanması hususu Genel Kurulca görüşüldü ve 170.000.000 adet kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.13- Dilekler faslında söz isteyen olmadığından Toplantı Başkanı Sn. İlhan ALPDAĞ başarı dileklerini sunarak toplantıyı sona erdirmiştir.İş bu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.23.06.2020 İSTANBULhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852477BIST