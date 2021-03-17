***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
17.03.2021 17:22
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
17/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Tarih
06/04/2021
Saati
10:00
Adresi
Şerifali Mah.Bayraktar Bulvarı N62 Ümraniye İSTANBUL
Gündem
2020 Yılı Olağan Genel Kurul
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
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Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2- 2020 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3- Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
4- 2020 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5- 2020 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6- Yönetim Kurulunun 2020 yılı kar dağıtım önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması,
7- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesindeki değişikliğin Genel Kurulun Onayına sunulması,
8- Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
9- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve benzeri haklarının belirlenmesi,
10- Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları ve her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konusunda yetki verilmesi hususunun onaya sunulması,
11- 2021 yılı Bağımsız Denetim yapması için Yönetim Kurulu tarafından önerilen firmanın görüşülmesi ve onaylanması,
12- Dilek, temenniler ve kapanış.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918812
BIST