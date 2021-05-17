***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi20/04/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih25/05/2021Saati14:30AdresiŞerifali Mah.Bayraktar Bulvarı N62 Ümraniye İstanbulGündemOlağanüstü Genel KurulAlınan Kararlar / Görüşülen Konular---Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarOLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ1-Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2-Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8'inci maddesindeki değişikliğin Genel Kurulun onayına sunulması3-Şirket Esas Sözleşmesi 8'inci maddesinin tadili çerçevesinde Yönetim Kurulu Üye sayısının 7(Yedi)'ye yükseltilmesine istinaden boş olan Yönetim Kurulu Üyelikleri içinseçim yapılması ve yeni seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile ödenecek ücret ve benzeri haklarının tespiti,4-Dilek,temenniler ve kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936505BIST