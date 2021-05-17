***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
17.05.2021 11:57
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
20/04/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
25/05/2021
Saati
14:30
Adresi
Şerifali Mah.Bayraktar Bulvarı N62 Ümraniye İstanbul
Gündem
Olağanüstü Genel Kurul
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
---
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1-Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2-Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8'inci maddesindeki değişikliğin Genel Kurulun onayına sunulması
3-Şirket Esas Sözleşmesi 8'inci maddesinin tadili çerçevesinde Yönetim Kurulu Üye sayısının 7(Yedi)'ye yükseltilmesine istinaden boş olan Yönetim Kurulu Üyelikleri için
seçim yapılması ve yeni seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile ödenecek ücret ve benzeri haklarının tespiti,
4-Dilek,temenniler ve kapanış.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936505
BIST
14:421.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 11,24
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.455
En Düşük
1.446
14:428,3685
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0869
|Açılış
|: 8,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,4544
En Düşük
8,3102
14:4210,1810
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0899
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2739
En Düşük
10,0998
14:42496,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -4,29
|Açılış
|: 496,86
|
|Önceki Kapanış
|: 501,15
|
503,52
En Düşük
495,22
BIST En Aktif Hisseler14:41
|DAGHL
|12,98
|4.670.776
|% 10,00
|
|NTGAZ
|9,90
|25.647.828
|% 10,00
|
|INVEO
|137,50
|71.487.720
|% 10,00
|
|QNBFL
|103,50
|370.116
|% 9,99
|
|VAKFN
|12,47
|222.983.203
|% 9,96
|
|CEOEM
|9,73
|140.881.955
|% -9,49
|
|IHGZT
|1,48
|7.900.058
|% -8,64
|
|TGSAS
|15,20
|12.817.200
|% -7,77
|
|BRKO
|1,14
|539.472
|% -6,56
|
|UTPYA
|30,00
|958.932
|% -6,25
|
|EREGL
|19,67
|837.474.119
|% -1,60
|
|GARAN
|7,85
|724.987.816
|% 2,21
|
|THYAO
|13,45
|507.182.686
|% 0,45
|
|PETKM
|6,31
|459.283.341
|% -1,56
|
|KOZAL
|128,30
|447.628.099
|% 1,91
|
|EKGYO
|1,91
|213.902.099
|% 2,69
|
|YKBNK
|2,12
|217.887.290
|% 0,47
|
|GARAN
|7,85
|724.987.816
|% 2,21
|
|GSRAY
|3,35
|297.926.412
|% -5,37
|
|KARSN
|4,49
|328.748.255
|% 2,98
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3653
|8,3689
|% -1,02
|
|Euro
|10,1724
|10,1805
|% -0,88
|
|Sterlin
|11,7496
|11,8085
|% -1,13
|
|Frank
|9,2429
|9,2985
|% -1,07
|
|Riyal
|2,2227
|2,2338
|% -1,12
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|3,61
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-4,29
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.320
|161,00
|
|Tam
|3.256
|3.340
|161,73
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,23
|
|Çeyrek
|789
|808
|39,12
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,62
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,61
|68,61
|-0,10
|
Seans Raporu
14:41
daha fazla
-
14:54DITAS
Yüzde 6.61 oranında artışla 18.22 lira fiyatla işlem gören hissede 955, 640 adet işlem
-
14:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 52 artarak (% 0.96 ) 1, 525
-
14:53
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, GUSGR
-
14:53
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, GARAN, TRKCM
-
14:53XU100
Endeks 1, 454 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 9, 616.00 milyon TL de