***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi20/04/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih25/05/2021Saati14:30AdresiŞerifali Mah.Bayraktar Bulvarı N62 Ümraniye İSTANBULGündemAlınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar25.05.2021 Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleşmiştir.Vakıf Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25.05.2021 tarihinde, saat 14:30'da Şirket Merkez adresi olan Bayraktar Bulvarı Şerifali Mahallesi N62 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.05.2021 tarih ve 64099650 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilci Sn. Hatun KOSTAK gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, pay sahiplerinin tümüne toplantı günü ve gündemin bildirilmesi suretiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi uyarınca çağrısız olarak yapılmıştır.Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 350.000.000-TL (Üçyüzellimilyon)'lik sermayesine tekabül eden 350.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece toplantının T.T.K.'nın 416. Maddesi uyarınca yapılabileceğinin anlaşılması üzerine hiçbir itirazın vaki olmadığı tespitle toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatun KOSTAK‘ın gözetimi ve denetiminde Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Metin ALIMLI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.1- Toplantı Başkanlığına 350.000.000 adet kabul oyu alarak Sn. Metin ALIMLI oy birliği ile seçilmiş olup , Başkan tarafından oy toplama memuru olarak Sn. Mahmut Tolga SÖZER , Tutanak Yazmanı olarak Sn. Hakan AKÇABAY'ın görevlendirmelerine karar verildi.2- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8'inci Maddesinin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.04.2021 tarih E-50035491-431.04-00063513432 sayılı izin yazısına istinaden tadil edilmesi Genel Kurulca görüşüldü ve Bakanlıktan geçtiği şekli ile tadilin yapılması 350.000.000 adet kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir.3- A Grubu pay sahiplerinin verdiği önerge doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8'inci maddesinin tadili çerçevesinde Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 (Yedi)'ye yükseltilmesi nedeniyle 2(iki) kişilik boş olan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, görevi kabul ettiklerini yazılı olarak beyan eden Sn. Osman DEMİRBAŞ (T.C. Kimlik N-) ve Sn. Mehmet Hakan ŞEKER (T.C. Kimlik N-)‘in mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri kadar görev yapmak üzere seçilmeleri, yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri için Yönetim Kurulu Üyelik ücretinin, atandıkları tarihten itibaren geçerli olmak üzere, aylık net 6.325-TL olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi hususu 350.000.000 adet kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir.4- Dilekler faslında söz isteyen olmadığından Toplantı Başkanı Sn. Metin ALIMLI başarı dileklerini sunarak toplantıyı sona erdirmiştir.İş bu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.25.05.2021 İSTANBULhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937775BIST