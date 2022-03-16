***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi14/03/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Tarih30/03/2022Saati10:30AdresiŞerifali Mah.Bayraktar Bulvarı N62 Ümraniye İSTANBULGündem2021 Yılı Olağan Genel KurulAlınan Kararlar / Görüşülen Konular---Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2- 2021 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,3- Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,4- 2021 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5- 2021 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,6- Yönetim Kurulunun 2021 yılı kar dağıtım önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması,7- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesindeki değişikliğin Genel Kurulun Onayına sunulması,8- Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,9- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve benzeri haklarının belirlenmesi,10- 2022 yılı Bağımsız Denetim yapması için Yönetim Kurulu tarafından önerilen firmanın görüşülmesi ve onaylanması,11- Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları ve her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konusunda yetki verilmesi hususunun onaya sunulması,12- Dilek, temenniler ve kapanışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010880BIST