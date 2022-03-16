***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
16.03.2022 16:54
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
14/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Tarih
30/03/2022
Saati
10:30
Adresi
Şerifali Mah.Bayraktar Bulvarı N62 Ümraniye İSTANBUL
Gündem
2021 Yılı Olağan Genel Kurul
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
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Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2- 2021 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3- Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
4- 2021 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5- 2021 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6- Yönetim Kurulunun 2021 yılı kar dağıtım önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması,
7- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesindeki değişikliğin Genel Kurulun Onayına sunulması,
8- Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
9- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve benzeri haklarının belirlenmesi,
10- 2022 yılı Bağımsız Denetim yapması için Yönetim Kurulu tarafından önerilen firmanın görüşülmesi ve onaylanması,
11- Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları ve her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konusunda yetki verilmesi hususunun onaya sunulması,
12- Dilek, temenniler ve kapanış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010880
BIST