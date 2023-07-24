***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi24/07/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2022-31.12.2022Tarih11/08/2023Saati14:30AdresiSaray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi N7/A Kat:16 Ümraniye / İSTANBULGündem2022 Yılı Olağan Genel KurulAlınan Kararlar / Görüşülen Konular---Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2- 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,3- Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,4- 2022 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5- 2022 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,6- Yönetim Kurulunun 2022 yılı kar dağıtım önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması,7- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesindeki değişikliğin Genel Kurulun Onayına sunulması,8- Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,9- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve benzeri haklarının belirlenmesi,10- 2023 yılı Bağımsız Denetim yapması için Yönetim Kurulu tarafından önerilen firmanın görüşülmesi ve onaylanması,11- Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları ve her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konusunda yetki verilmesi hususunun onaya sunulması,12- 124 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kapsamında 2023 yılında deprem nedeniyle yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması ve onaylanması,13- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi14- Dilek, temenniler ve kapanışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174681BIST