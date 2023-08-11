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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

11.08.2023 17:03
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
24/07/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Tarih
11/08/2023
Saati
14:30
Adresi
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi N7/A Kat:16 Ümraniye / İSTANBUL
Gündem
-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

                               Vakıf Faktoring Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Ağustos 2023 tarihinde Cuma günü saat 14:30 da Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi N7/A Kat:16 Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılmış olup toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesini ekte kamuoyunun bilgisine sunarız.
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1-     Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2-     2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3-     Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
4-     2022 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5-     2022 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6-     Yönetim Kurulunun 2022 yılı kar dağıtım önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması,
7-     Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesindeki değişikliğin Genel Kurulun Onayına sunulması,
8-     Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
9-     Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve benzeri haklarının belirlenmesi,
10-  2023 yılı Bağımsız Denetim yapması için Yönetim Kurulu tarafından önerilen firmanın görüşülmesi ve onaylanması,
11-  Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları ve her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konusunda yetki verilmesi hususunun onaya sunulması,
12-  124 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kapsamında 2023 yılında deprem nedeniyle yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması ve onaylanması,
13-  Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi
14-  Dilek, temenniler ve kapanış





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184535


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Yarım 5.570 5.632 12,00  
Çeyrek 2.785 2.816 6,00  
Gümüş.Ons 22,75 22,77 0,05  
Gümüş Gr. 19,73 19,76 0,01  
B. Petrol 86,55 86,55 0,15  
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