***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
24.09.2020 13:56
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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24.09.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş.22/09/2020 42/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 1.100.000.000.-TL(BirmilyaryüzmilyonTürkLirası)'ye kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876441
BIST
16:461.115
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 12,78
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.120
En Düşük
1.097
16:467,6333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0676
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
16:468,8950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0811
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
16:46455,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -6,04
|Açılış
|: 455,10
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler16:44
|BRYAT
|148,50
|60.902.878
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.895.837
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|22.366.640
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.274.726
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|1.772.417
|% 10,00
|
|SONME
|16,74
|13.306.339
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|18.286.652
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|PKENT
|801,10
|301.963
|% -10,00
|
|GARAN
|6,94
|3.093.061.764
|% 5,47
|
|SISE
|6,79
|1.125.609.068
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,28
|892.790.416
|% -0,30
|
|AKBNK
|4,95
|832.843.058
|% 3,99
|
|YKBNK
|2,10
|691.217.326
|% 3,96
|
|GARAN
|6,94
|3.093.061.764
|% 5,47
|
|YKBNK
|2,10
|691.217.326
|% 3,96
|
|KRDMD
|3,28
|892.790.416
|% -0,30
|
|ADESE
|2,38
|467.310.662
|% 3,03
|
|SKBNK
|1,57
|298.385.189
|% 1,95
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6288
|7,6340
|% -0,87
|
|Euro
|8,8806
|8,8916
|% -0,94
|
|Sterlin
|9,6976
|9,7463
|% -0,80
|
|Frank
|8,2061
|8,2556
|% -1,20
|
|Riyal
|2,0296
|2,0397
|% -0,89
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-8,65
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-5,71
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.080
|-47,00
|
|Tam
|3.027
|3.106
|-39,75
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|-19,23
|
|Çeyrek
|734
|751
|-9,62
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,08
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,42
|-0,22
|
|B. Petrol
|41,62
|41,62
|-0,15
|
Seans Raporu
16:44
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-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 51 artarak (% 1.34 ) 1, 023
-
16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, BMELK, UZERB, SUMAS, KERVN, TKURU, YONGA, BRKO, DARDL, VANGD
-
16:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, MERIT, AYES, ARTI, TOASO, EMNIS, MEGAP, MEGAP, MMCAS, BEYAZ
-
16:54
IHGZT, AVOD, ETILR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:54
ORMA, IDEAS, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında