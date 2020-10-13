***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
13.10.2020 15:54
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş. 22/09/2020 42/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 1.100.000.000.-TL(BirmilyaryüzmilyonTürkLirası)'ye kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881184
BIST
15:561.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,28
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
15:567,9088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0200
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
15:569,3234
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0097
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
15:56485,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,83
|Açılış
|: 486,03
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler15:56
|NTHOL
|3,19
|191.502.772
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.600.888
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|771.062
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|5.277.752
|% 10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.711.922
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|1.358.523
|% -9,99
|
|ODAS
|3,56
|1.029.621.236
|% 2,01
|
|KERVT
|7,42
|644.945.036
|% -3,64
|
|SISE
|6,78
|634.969.625
|% -1,74
|
|TUKAS
|12,64
|583.372.034
|% 5,86
|
|KRDMD
|3,62
|561.830.996
|% 1,12
|
|ODAS
|3,56
|1.029.621.236
|% 2,01
|
|EKGYO
|1,83
|350.814.792
|% -0,54
|
|ISGYO
|2,20
|410.209.956
|% 5,26
|
|SKBNK
|1,76
|309.087.452
|% 2,33
|
|KRDMD
|3,62
|561.830.996
|% 1,12
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9032
|7,9088
|% 0,25
|
|Euro
|9,3138
|9,3234
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,2516
|10,3030
|% -0,21
|
|Frank
|8,6464
|8,6985
|% 0,10
|
|Riyal
|2,1003
|2,1108
|% 0,20
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|-5,00
|
|Tam
|3.204
|3.284
|-4,61
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|-2,23
|
|Çeyrek
|777
|794
|-1,11
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,69
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,06
|