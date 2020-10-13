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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

13.10.2020 15:54
GÜNCEL HABERLER



***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.10.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Vakıf Faktoring A.Ş. 22/09/2020 42/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 1.100.000.000.-TL(BirmilyaryüzmilyonTürkLirası)'ye kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881184


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Altın Gr. 487 487 -0,52  
Cumhuriyet 3.218 3.267 -5,00  
Tam 3.204 3.284 -4,61  
Yarım 1.549 1.589 -2,23  
Çeyrek 777 794 -1,11  
Gümüş.Ons 24,65 24,69 -0,43  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 -0,06  
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