***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
10.03.2021 17:08
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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10.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş. 09/03/2021 11/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 965.000.000.-TL (DokuzyüzaltmışbeşmilyonTürkLirası)'ye kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916865
BIST
17:201.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 12,94
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
17:207,5432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0640
|Açılış
|: 7,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5209
17:208,9950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0738
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9608
17:20416,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -3,72
|Açılış
|: 416,50
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
415,85
BIST En Aktif Hisseler17:20
|POLTK
|375,20
|4.891.979
|% 10,00
|
|PKENT
|2.509,10
|23.369.882
|% 10,00
|
|MERIT
|303,60
|727.315
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.216.428
|% 10,00
|
|BFREN
|1.226,30
|55.966.649
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,00
|11.201.564
|% -5,75
|
|ISGSY
|20,46
|17.145.855
|% -5,28
|
|IZMDC
|3,06
|64.622.021
|% -5,26
|
|SODSN
|37,72
|212.083
|% -4,80
|
|VKFYO
|9,37
|157.941.524
|% -4,39
|
|GARAN
|9,16
|2.707.679.962
|% 1,55
|
|SASA
|46,46
|1.549.677.604
|% 9,99
|
|PETKM
|6,27
|1.066.291.504
|% 0,48
|
|KRDMD
|7,60
|1.064.359.793
|% 2,98
|
|GUBRF
|84,10
|986.674.186
|% 3,76
|
|GARAN
|9,16
|2.707.679.962
|% 1,55
|
|PETKM
|6,27
|1.066.291.504
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,38
|376.021.359
|% -0,83
|
|KRDMD
|7,60
|1.064.359.793
|% 2,98
|
|ODAS
|3,90
|513.006.975
|% -0,51
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5385
|7,5432
|% -0,84
|
|Euro
|8,9849
|8,9950
|% -0,81
|
|Sterlin
|10,4498
|10,5022
|% -0,94
|
|Frank
|8,0734
|8,1220
|% -1,21
|
|Riyal
|1,9998
|2,0098
|% -1,21
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|1,93
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-4,04
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-32,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-38,39
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-18,57
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,18
|68,18
|0,66
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:32IZFAS
Yüzde 6.41 oranında artışla 8.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 020, 501 adet işlem
-
17:31TRGYO
Yüzde 5.77 oranında artışla 3.85 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 511, 722 adet işlem
-
17:30XU100
Endeks 1, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 76 üstünde . İşlem hacmi 22, 530.00 milyon TL de
-
17:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, PGSUS, DOHOL
-
17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 47 artarak (% 0.77 ) 1, 369