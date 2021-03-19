***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
19.03.2021 14:55
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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19.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş. 09/03/2021 11/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 965.000.000.-TL (DokuzyüzaltmışbeşmilyonTürkLirası)'ye kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun18.03.2021 14/422 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919260
BIST
15:181.524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -26,58
|Açılış
|: 1.549
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|Önceki Kapanış
|: 1.551
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1.554
En Düşük
1.520
15:187,2629
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|Önceki Kapanış
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7,3636
En Düşük
7,2362
15:188,6491
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En Düşük
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|: 406,26
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|Önceki Kapanış
|: 408,75
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412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler15:16
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.348.231
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|56.320.054
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|VESTL
|31,72
|575.036.342
|% 8,78
|
|CLEBI
|298,70
|434.414.254
|% -9,48
|
|DOKTA
|36,92
|8.657.908
|% -9,33
|
|SANKO
|13,13
|101.800.749
|% -8,76
|
|MNDRS
|3,34
|142.656.040
|% -8,49
|
|ALBRK
|1,84
|96.959.736
|% -7,54
|
|FROTO
|213,10
|1.388.390.611
|% 0,52
|
|THYAO
|13,72
|1.046.553.336
|% -1,58
|
|GLYHO
|6,06
|811.814.856
|% -4,87
|
|SISE
|7,66
|700.131.619
|% -2,17
|
|GARAN
|8,87
|699.966.454
|% -1,88
|
|SKBNK
|1,30
|261.172.353
|% -2,99
|
|TSKB
|1,62
|242.001.321
|% -4,71
|
|EKGYO
|2,10
|295.763.809
|% -3,23
|
|GLYHO
|6,06
|811.814.856
|% -4,87
|
|ODAS
|3,74
|484.005.219
|% -6,97
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2594
|7,2627
|% -0,82
|
|Euro
|8,6448
|8,6501
|% -1,01
|
|Sterlin
|10,0682
|10,1187
|% -0,97
|
|Frank
|7,7838
|7,8307
|% -0,99
|
|Riyal
|1,9291
|1,9388
|% -0,87
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|5,95
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|2.701
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.687
|2.755
|-25,39
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-12,29
|
|Çeyrek
|651
|666
|-6,14
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,30
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,15
|63,15
|-0,13
|