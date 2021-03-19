***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.03.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş. 09/03/2021 11/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 965.000.000.-TL (DokuzyüzaltmışbeşmilyonTürkLirası)'ye kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun18.03.2021 14/422 sayılı kararı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919260BIST