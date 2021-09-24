***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
24.09.2021 15:22
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş. 26/08/2021 52/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 780.000.000.-TL (YediyüzseksenmilyonTürkLirası)'ye kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.09.2021 49/1398 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965150
BIST
16:351.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -16,52
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
16:358,8572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0953
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8786
En Düşük
8,7526
16:3510,3797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0706
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
16:35496,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 5,33
|Açılış
|: 496,24
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler16:35
|PKENT
|2.364,80
|4.942.036
|% 10,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.645.861
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|8.727.418
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|25.100.953
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.539.966
|% 9,85
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|AGYO
|2,96
|33.975.781
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|39.405.415
|% -9,72
|
|KTSKR
|54,40
|12.951.752
|% -8,72
|
|DIRIT
|5,05
|103.648
|% -7,34
|
|GARAN
|8,86
|1.639.030.722
|% -3,49
|
|KIMMR
|3,95
|805.417.383
|% -6,62
|
|THYAO
|13,51
|774.520.800
|% 1,35
|
|SISE
|8,19
|487.804.097
|% -0,61
|
|AKBNK
|5,12
|457.902.265
|% -3,40
|
|YKBNK
|2,32
|448.214.492
|% -2,93
|
|KIMMR
|3,95
|805.417.383
|% -6,62
|
|GARAN
|8,86
|1.639.030.722
|% -3,49
|
|EKGYO
|1,78
|256.752.088
|% -2,20
|
|AKBNK
|5,12
|457.902.265
|% -3,40
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8521
|8,8572
|% 1,09
|
|Euro
|10,3731
|10,3797
|% 0,68
|
|Sterlin
|12,0784
|12,1389
|% 0,78
|
|Frank
|9,5306
|9,5880
|% 0,98
|
|Riyal
|2,3520
|2,3638
|% 0,99
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|-1,48
|
|Altın Gr.
|496
|496
|5,33
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|39,00
|
|Tam
|3.272
|3.354
|32,44
|
|Yarım
|1.581
|1.623
|15,69
|
|Çeyrek
|793
|811
|7,85
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,20
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,04
|
|B. Petrol
|77,18
|77,18
|-0,05
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:46ESCOM
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 5.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 056 adet işlem
-
16:43GESAN
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 24.76 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 129, 766 adet işlem
-
16:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 11 kaybederek (% -1.41 ) 1, 477
-
16:42XU100
Endeks 1, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 31 altında . İşlem hacmi 10, 439.00 milyon TL de
-
16:42AVGYO
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 654, 200 adet işlem