***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.12.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş. 22/11/2021 69/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 805.000.000.-TL (SekizyüzbeşmilyonTürkLirası)'ye kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980518BIST