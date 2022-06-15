***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
15.06.2022 15:49
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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15/06/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş. 13/06/2022 28/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 1.134.000.000.-TL (BirmilyaryüzotuzdörtmilyonTürkLirası)'ye kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037445
BIST
16:012.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,81
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.502
16:0117,3009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0363
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3098
En Düşük
17,2142
16:0118,0185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
16:011.017,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 13,57
|Açılış
|: 1.017,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.021,20
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler15:59
|TETMT
|243,40
|9.135.332
|% 9,99
|
|YGGYO
|20,36
|5.374.644
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.424.688
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|IDEAS
|21,64
|38.622.707
|% 9,90
|
|TSGYO
|4,45
|3.766.520
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.749.969
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|THYAO
|47,58
|2.723.763.773
|% 1,54
|
|EREGL
|30,00
|1.966.645.869
|% -1,38
|
|SASA
|45,24
|1.499.305.122
|% 1,53
|
|SISE
|21,68
|1.460.144.088
|% -1,19
|
|GARAN
|15,12
|656.124.958
|% 0,73
|
|MARTI
|1,52
|345.525.619
|% 8,57
|
|TSKB
|2,10
|381.324.642
|% -4,55
|
|YKBNK
|4,70
|606.707.452
|% 1,73
|
|ISCTR
|4,78
|554.855.548
|% -0,42
|
|DOHOL
|4,04
|359.728.791
|% 0,25
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2915
|17,3006
|% 0,21
|
|Euro
|18,0013
|18,0162
|% 0,04
|
|Sterlin
|20,7993
|20,9036
|% 0,69
|
|Frank
|17,2145
|17,3182
|% 0,23
|
|Riyal
|4,5933
|4,6163
|% 0,09
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|22,49
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|15,68
|
|Cumhuriyet
|6.780
|6.883
|67,00
|
|Tam
|6.763
|6.867
|79,00
|
|Yarım
|3.320
|3.358
|38,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.679
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|0,36
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,10
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:14VERUS
Yüzde 4.16 oranında artışla 61.40 lira fiyatla işlem gören hissede 345, 415 adet işlem
-
16:13POLHO
Yüzde 4.88 oranında artışla 4.30 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 110, 249 adet işlem
-
16:12MEGAP
Yüzde 5.39 oranında artışla 6.84 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 503, 618 adet işlem
-
16:12MEGAP
Yüzde 5.39 oranında artışla 6.84 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 503, 618 adet işlem
-
16:11XU100
Endeks 2, 516 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 22, 372.00 milyon TL de