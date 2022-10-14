***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
14.10.2022 17:27
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş. 14/09/2022 tarih 48/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 1.117.000.000.-TL (BirmilyaryüzonyedimilyonTürkLirası)'ye kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Kurul'un 13.10.2022 tarih 59/1506 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072302
BIST
17:143.627
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 73,85
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.641
En Düşük
3.585
17:1418,5929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0526
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
17:1418,1223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0234
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
17:14986,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -8,19
|Açılış
|: 986,21
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
983,60
BIST En Aktif Hisseler17:14
|KONYA
|1.702,80
|149.034.498
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,84
|184.723.379
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.449.160
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|294.832.468
|% 9,99
|
|BTCIM
|36,62
|43.427.632
|% 9,97
|
|IHAAS
|70,45
|26.310.910
|% -8,51
|
|TKFEN
|31,48
|1.168.456.239
|% -5,12
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|SILVR
|25,52
|19.167.663
|% -4,71
|
|KZBGY
|17,84
|333.150.861
|% -3,52
|
|THYAO
|89,60
|4.067.957.867
|% 1,82
|
|YKBNK
|8,75
|2.588.730.841
|% 4,54
|
|AKBNK
|13,47
|2.499.566.701
|% 3,54
|
|KOZAL
|198,50
|2.314.466.765
|% 3,17
|
|ISCTR
|8,52
|2.306.779.857
|% 3,65
|
|EKGYO
|4,24
|1.643.298.226
|% 1,68
|
|YKBNK
|8,75
|2.588.730.841
|% 4,54
|
|ISCTR
|8,52
|2.306.779.857
|% 3,65
|
|AKBNK
|13,47
|2.499.566.701
|% 3,54
|
|ODAS
|8,51
|1.019.478.337
|% 4,55
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5874
|18,5929
|% 0,28
|
|Euro
|18,1057
|18,1223
|% -0,13
|
|Sterlin
|20,7370
|20,8410
|% -1,11
|
|Frank
|18,4390
|18,5501
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9322
|4,9570
|% 0,14
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|-15,80
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-7,65
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|-9,00
|
|Tam
|6.657
|6.722
|-68,00
|
|Yarım
|3.244
|3.283
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.641
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,53
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|-0,20
|
|B. Petrol
|92,46
|92,46
|-2,11
|