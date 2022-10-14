***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.10.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş. 14/09/2022 tarih 48/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 1.117.000.000.-TL (BirmilyaryüzonyedimilyonTürkLirası)'ye kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Kurul'un 13.10.2022 tarih 59/1506 sayılı kararı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072302BIST