Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
tetst
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

10.11.2022 17:17
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/11/2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Vakıf Faktoring A.Ş. 07/11/2022 72/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 763.000.000.-TL (Yediyüzaltmışüç Milyon TürkLirası)'ye kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079242


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.467
Değişim :  2,43% |  106,14
Açılış :  4.368  
Önceki Kapanış :  4.361  
En Yüksek
4.498 En Düşük
4.364
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURCE 41,80 35.352.890 % 10,00  
GARFA 22,00 7.719.750 % 10,00  
AYEN 34,54 438.791.273 % 10,00  
ERCB 114,40 78.698.427 % 10,00  
SMRTG 102,30 135.378.603 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,4914 18,5052 % -0,44  
Euro 18,7672 18,7958 % 0,91  
Sterlin 21,5147 21,6226 % 2,37  
Frank 19,0379 19,1526 % 1,40  
Riyal 4,9040 4,9286 % -0,42  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.749 1.750 44,85  
Altın Gr. 1.039 1.039 21,16  
Cumhuriyet 6.847 6.951 55,00  
Tam 6.896 6.990 130,00  
Yarım 3.360 3.417 63,00  
Çeyrek 1.685 1.708 32,00  
Gümüş.Ons 21,53 21,56 0,52  
Gümüş Gr. 12,81 12,83 0,27  
B. Petrol 94,22 94,22 1,57  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru