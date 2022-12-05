***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









lgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Kurul'un 02/12/2022 tarih 70/1707 sayılı kararı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084409BIST