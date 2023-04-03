***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03/04/2023Bildirim İçeriğiAçıklamalar07.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yurtiçinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere yaptığımız borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 30.03.2023 tarih ve 20/401 sayılı kararı ile 1.000.000.000.-TL(BirmilyarTürkLirası) ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131181BIST