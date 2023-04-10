***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10/04/2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş. 29/03/2023 20/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 1.430.000.000.-TL (BirmilyardörtyüzotuzmilyonTürkLirası)'sınakadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135442BIST