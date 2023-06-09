***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
09.06.2023 16:55
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
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10.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yurtiçinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere yaptığımız borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 08.06.2023 tarih ve 31/661 sayılı kararı ile 1.000.000.000.-TL(BirmilyarTürkLirası) ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157704
BIST
17:265.633
En Düşük
|Değişim
|: 1,43%
|| 79,19
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.535
En Yüksek
5.639
17:2623,3636
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,2538
|Açılış
|: 23,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0914
17:2625,1612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0949
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,8929
17:261.477,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 16,00
|Açılış
|: 1.476,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,20
BIST En Aktif Hisseler17:23
|ADEL
|173,80
|101.673.174
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,08
|43.557.660
|% 10,00
|
|TTKOM
|19,49
|2.030.357.273
|% 9,99
|
|EGEPO
|17,75
|50.854.112
|% 9,98
|
|OSMEN
|107,40
|69.407.354
|% 9,98
|
|ETILR
|14,96
|45.759.893
|% -9,99
|
|DOGUB
|13,61
|16.236.063
|% -9,99
|
|ISATR
|340.000,00
|340.000
|% -9,33
|
|SNPAM
|12,81
|549.120
|% -7,17
|
|IMASM
|16,67
|1.097.595.572
|% -5,61
|
|THYAO
|176,40
|10.579.655.171
|% 2,80
|
|KRDMD
|22,08
|4.794.223.794
|% 4,25
|
|EREGL
|37,10
|3.575.922.513
|% 1,64
|
|KCHOL
|103,60
|3.270.942.392
|% 3,39
|
|TCELL
|38,64
|2.994.844.959
|% 7,33
|
|EKGYO
|8,07
|2.511.067.505
|% 2,67
|
|KRDMD
|22,08
|4.794.223.794
|% 4,25
|
|YKBNK
|12,37
|2.373.465.402
|% -0,24
|
|ISCTR
|13,47
|2.110.309.442
|% -0,88
|
|AKBNK
|18,50
|2.314.975.335
|% -0,80
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3492
|23,3538
|% 1,06
|
|Euro
|25,1276
|25,1886
|% 0,49
|
|Sterlin
|29,2979
|29,4448
|% 1,21
|
|Frank
|25,7937
|25,9490
|% 0,71
|
|Riyal
|6,2078
|6,2389
|% 0,99
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|-1,50
|
|Altın Gr.
|1.475
|1.475
|14,10
|
|Cumhuriyet
|9.833
|9.981
|-54,00
|
|Tam
|9.779
|10.045
|-50,98
|
|Yarım
|4.814
|4.895
|26,00
|
|Çeyrek
|2.400
|2.455
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,40
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|18,31
|18,33
|0,29
|
|B. Petrol
|76,06
|76,06
|0,10
|
Seans Raporu
17:23
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17:38TKFEN
Yüzde 6.76 oranında artışla 36.98 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 980, 538 adet işlem
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17:37XU100
Endeks 5, 631 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 39 üstünde . İşlem hacmi 75, 806.00 milyon TL de
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17:37BRSAN
Yüzde 7.17 oranında artışla 267.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 383, 512 adet işlem
-
17:36ARSAN
Yüzde 8.18 oranında artışla 7.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 088, 842 adet işlem
-
17:34NIBAS
Yüzde 4.38 oranında artışla 14.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 421 adet işlem