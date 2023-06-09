***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.04.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalar10.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yurtiçinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere yaptığımız borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 08.06.2023 tarih ve 31/661 sayılı kararı ile 1.000.000.000.-TL(BirmilyarTürkLirası) ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157704BIST