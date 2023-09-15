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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

15.09.2023 17:30
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.09.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Vakıf Faktoring A.Ş. 04/09/2023 54/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 4.356.000.000.-TL (DörtmilyarüçyüzellialtımilyonTürkLirası)'sına
 
kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195374


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Tam 11.070 11.171 38,00  
Yarım 5.552 5.609 19,00  
Çeyrek 2.767 2.804 9,00  
Gümüş.Ons 23,13 23,15 0,49  
Gümüş Gr. 20,14 20,16 0,53  
B. Petrol 93,74 93,74 0,04  
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