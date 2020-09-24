***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.09.2020 13:54
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Spk Başvurusu Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.09.2020
Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş. 22/09/2020 42/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 1.100.000.000.-TL(BirmilyaryüzmilyonTürkLirası)'ye kadar halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇ Başvuru FORMU.pdf
EK: 2
16:471.116
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 13,02
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.120
En Düşük
1.097
16:477,6354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0655
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
16:478,9008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0753
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
16:47455,97
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -5,66
|Açılış
|: 455,97
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler16:47
|CRFSA
|23,98
|22.366.640
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.274.726
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|1.772.417
|% 10,00
|
|ACSEL
|14,76
|33.287.532
|% 9,99
|
|TKURU
|707,00
|23.882.756
|% 9,99
|
|UTPYA
|10,80
|18.286.652
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|MERIT
|85,60
|650.088
|% -9,99
|
|BEYAZ
|9,29
|12.505.255
|% -9,98
|
|ADESE
|2,38
|467.526.991
|% 3,03
|
|AVOD
|4,89
|351.663.301
|% 7,71
|
|EKGYO
|1,74
|319.211.942
|% 0,00
|
|RTALB
|50,00
|253.374.408
|% 2,04
|
|ODAS
|2,62
|241.740.272
|% -0,38
|
|ODAS
|2,62
|241.740.272
|% -0,38
|
|IHLGM
|1,42
|79.066.528
|% 0,71
|
|PEKGY
|2,86
|149.817.963
|% 0,70
|
|FORMT
|4,20
|196.017.454
|% 9,95
|
|TURSG
|5,66
|169.436.864
|% 0,89
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6274
|7,6354
|% -0,85
|
|Euro
|8,8875
|8,9008
|% -0,84
|
|Sterlin
|9,7102
|9,7589
|% -0,67
|
|Frank
|8,2186
|8,2681
|% -1,05
|
|Riyal
|2,0319
|2,0421
|% -0,78
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|-7,12
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-5,78
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.080
|-47,00
|
|Tam
|3.027
|3.105
|-40,12
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|-19,41
|
|Çeyrek
|734
|751
|-9,71
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,19
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|-0,20
|
|B. Petrol
|41,80
|41,80
|0,03
|
Seans Raporu
16:47
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-
16:59VANGD
Yüzde 9.97 oranında artışla 4.30 lira fiyatla işlem gören hissede 397, 321 adet işlem
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16:57OYLUM
Yüzde 9.96 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 772, 023 adet işlem
-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 51 artarak (% 1.34 ) 1, 023
-
16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, BMELK, UZERB, SUMAS, KERVN, TKURU, YONGA, BRKO, DARDL, VANGD
-
16:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, MERIT, AYES, ARTI, TOASO, EMNIS, MEGAP, MEGAP, MMCAS, BEYAZ