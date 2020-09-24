***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Spk Başvurusu Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 22.09.2020İhraç Tavanı Tutarı 1.100.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 24.09.2020Ek AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş. 22/09/2020 42/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 1.100.000.000.-TL(BirmilyaryüzmilyonTürkLirası)'ye kadar halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İHRAÇ Başvuru FORMU.pdfEK: 2