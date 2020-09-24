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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

24.09.2020 13:54
GÜNCEL HABERLER



***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Spk Başvurusu Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 22.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.09.2020

Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş. 22/09/2020 42/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 1.100.000.000.-TL(BirmilyaryüzmilyonTürkLirası)'ye kadar halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇ Başvuru FORMU.pdf
EK: 2



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BIST En Aktif Hisseler16:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 23,98 22.366.640 % 10,00  
AKMGY 70,40 3.274.726 % 10,00  
UFUK 14,74 1.772.417 % 10,00  
ACSEL 14,76 33.287.532 % 9,99  
TKURU 707,00 23.882.756 % 9,99  
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16:47 Alış Satış %  
Dolar 7,6274 7,6354 % -0,85  
Euro 8,8875 8,9008 % -0,84  
Sterlin 9,7102 9,7589 % -0,67  
Frank 8,2186 8,2681 % -1,05  
Riyal 2,0319 2,0421 % -0,78  
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16:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.856 1.857 -7,12  
Altın Gr. 456 456 -5,78  
Cumhuriyet 3.050 3.080 -47,00  
Tam 3.027 3.105 -40,12  
Yarım 1.463 1.502 -19,41  
Çeyrek 734 751 -9,71  
Gümüş.Ons 22,15 22,19 -0,60  
Gümüş Gr. 5,44 5,45 -0,20  
B. Petrol 41,80 41,80 0,03  
Seans Raporu 16:47
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