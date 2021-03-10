***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
10.03.2021 17:04
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Spk Başvurusu Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 965.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.03.2021
Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş. 09/03/2021 11/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 965.000.000.-TL (DokuzyüzaltmışbeşmilyonTürkLirası)'ye kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yönetim Kurulu Kararı.pdf
EK: 2 Vakıf Faktoring BDDK.pdf
EK: 3 Başvuru Formu.pdf
EK: 4 ihraç belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916863
BIST
17:191.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 13,29
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
17:197,5429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0643
|Açılış
|: 7,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
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7,6703
En Düşük
7,5209
17:198,9966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0722
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9608
17:19416,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -3,90
|Açılış
|: 416,33
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
415,85
BIST En Aktif Hisseler17:19
|POLTK
|375,20
|4.891.979
|% 10,00
|
|PKENT
|2.509,10
|23.369.882
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.216.428
|% 10,00
|
|MERIT
|303,60
|727.315
|% 10,00
|
|SASA
|46,46
|1.549.771.128
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,00
|11.201.564
|% -5,75
|
|IZMDC
|3,06
|66.346.233
|% -5,26
|
|ISGSY
|20,48
|17.174.595
|% -5,19
|
|SODSN
|37,72
|212.083
|% -4,80
|
|VKFYO
|9,34
|158.570.252
|% -4,69
|
|GARAN
|9,15
|2.735.295.994
|% 1,44
|
|SASA
|46,46
|1.549.771.128
|% 9,99
|
|PETKM
|6,27
|1.073.761.626
|% 0,48
|
|KRDMD
|7,60
|1.065.566.211
|% 2,98
|
|GUBRF
|84,10
|987.756.963
|% 3,76
|
|GARAN
|9,15
|2.735.295.994
|% 1,44
|
|PETKM
|6,27
|1.073.761.626
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,39
|376.397.978
|% -0,42
|
|KRDMD
|7,60
|1.065.566.211
|% 2,98
|
|ODAS
|3,89
|513.158.158
|% -0,77
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5383
|7,5429
|% -0,85
|
|Euro
|8,9878
|8,9966
|% -0,80
|
|Sterlin
|10,4495
|10,5019
|% -0,95
|
|Frank
|8,0740
|8,1226
|% -1,20
|
|Riyal
|1,9999
|2,0100
|% -1,20
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|1,18
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-4,04
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-32,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-38,39
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-18,57
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,21
|68,21
|0,69
|
Seans Raporu
17:19
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17:33BIZIM
Yüzde 6.28 oranında artışla 15.56 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 850, 937 adet işlem
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17:32IZFAS
Yüzde 6.41 oranında artışla 8.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 020, 501 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, PGSUS, DOHOL