***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracına İlişkin İhraç Belgesinin Spk Tarafından Onaylanması.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 09.03.2021İhraç Tavanı Tutarı 965.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 10.03.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.03.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.03.2022İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 18.03.2021Ek AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş. 09/03/2021 11/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 965.000.000.-TL (DokuzyüzaltmışbeşmilyonTürkLirası)'ye kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun18.03.2021 14/422 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Yönetim Kurulu Kararı.pdfEK: 2 İhraç Belgesi.pdfEK: 3 Vakıf Üst Yazı.pdfEK: 4 Spk Bülteni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919248BIST