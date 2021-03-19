***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.03.2021 14:43
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracına İlişkin İhraç Belgesinin Spk Tarafından Onaylanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 965.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.03.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.03.2022
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 18.03.2021
Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş. 09/03/2021 11/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 965.000.000.-TL (DokuzyüzaltmışbeşmilyonTürkLirası)'ye kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun18.03.2021 14/422 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yönetim Kurulu Kararı.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf
EK: 3 Vakıf Üst Yazı.pdf
EK: 4 Spk Bülteni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919248
BIST
15:381.527
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En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler15:38
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.423.233
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|57.174.597
|% 9,96
|
|VESTL
|32,00
|681.108.242
|% 9,74
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|DOKTA
|36,66
|9.464.700
|% -9,97
|
|SANKO
|13,17
|103.831.929
|% -8,48
|
|MNDRS
|3,35
|144.856.978
|% -8,22
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|CLEBI
|303,20
|454.620.453
|% -8,12
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|ULAS
|5,74
|11.513.120
|% -8,01
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|FROTO
|215,90
|1.441.048.906
|% 1,84
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|THYAO
|13,83
|1.092.990.978
|% -0,79
|
|GLYHO
|6,18
|828.912.264
|% -2,98
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|GARAN
|8,89
|741.061.638
|% -1,66
|
|SISE
|7,69
|728.447.381
|% -1,79
|
|SKBNK
|1,30
|278.685.391
|% -2,99
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|EKGYO
|2,10
|333.273.524
|% -3,23
|
|TSKB
|1,63
|256.826.608
|% -4,12
|
|GLYHO
|6,18
|828.912.264
|% -2,98
|
|ODAS
|3,77
|497.853.059
|% -6,22
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|15:38
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,2515
|7,2564
|% -0,90
|
|Euro
|8,6313
|8,6370
|% -1,16
|
|Sterlin
|10,0708
|10,1213
|% -0,95
|
|Frank
|7,7833
|7,8302
|% -1,00
|
|Riyal
|1,9301
|1,9398
|% -0,82
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|15:38
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.739
|1.740
|2,98
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-2,30
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|Cumhuriyet
|2.701
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.689
|2.757
|-23,50
|
|Yarım
|1.300
|1.334
|-11,37
|
|Çeyrek
|652
|667
|-5,69
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,23
|0,14
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|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,00
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|B. Petrol
|62,76
|62,76
|-0,52
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