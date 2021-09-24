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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

24.09.2021 15:08



***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracına İlişkin İhraç Belgesinin Spk Tarafından Onaylanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 26.08.2021
İhraç Tavanı Tutarı 780.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 03.09.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.09.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.09.2022
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 23.09.2021

Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş. 26/08/2021 52/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 780.000.000.-TL (YediyüzseksenmilyonTürkLirası)'ye kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.09.2021 49/1398 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yönetim Kurulu kararı.pdf
EK: 2 Başvuru Formu 2.pdf
EK: 3 spk bülteni.pdf
EK: 4 VakıfFaktoring-İB.pdf
EK: 5 VakıfFaktoring-Yazı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965148


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