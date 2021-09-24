***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracına İlişkin İhraç Belgesinin Spk Tarafından Onaylanması.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 26.08.2021İhraç Tavanı Tutarı 780.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 03.09.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 23.09.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.09.2022İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 23.09.2021Ek AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş. 26/08/2021 52/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 780.000.000.-TL (YediyüzseksenmilyonTürkLirası)'ye kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.09.2021 49/1398 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Yönetim Kurulu kararı.pdfEK: 2 Başvuru Formu 2.pdfEK: 3 spk bülteni.pdfEK: 4 VakıfFaktoring-İB.pdfEK: 5 VakıfFaktoring-Yazı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965148BIST