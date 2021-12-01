***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Spk Başvurusu Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 22.11.2021İhraç Tavanı Tutarı 805.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 01.12.2021Ek AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş. 22/11/2021 69/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 805.000.000.-TL (SekizyüzbeşmilyonTürkLirası)'ye kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Vakif Faktoring Denetim Raporu Haziran 2021.pdfEK: 3 Yönetim Kurulu Kararı.pdfEK: 4 ihraç başvuru formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980516BIST