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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

01.12.2021 17:08
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Spk Başvurusu Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 22.11.2021
İhraç Tavanı Tutarı 805.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 01.12.2021

Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş. 22/11/2021 69/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 805.000.000.-TL (SekizyüzbeşmilyonTürkLirası)'ye kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Vakif Faktoring Denetim Raporu Haziran 2021.pdf
EK: 3 Yönetim Kurulu Kararı.pdf
EK: 4 ihraç başvuru formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980516


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