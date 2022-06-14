***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.06.2022 11:36
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Spk Borçlanma Aracı Limit Talebi Kararı Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 13.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.134.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 13/06/2022 tarih 28/1 nolu kararı ile yurtiçinde 1.134.000.000.-TL (BirmilyaryüzotuzdörtmilyonTürkLirası)'sına kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi, ihracı planlanan bono ve/veya tahvillerin vadesinin iki yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, satışların nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek bono ve/veya tahvil ile ilgili ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Kamu Aydınlatma Platformu ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için Şirket Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 spk borçlanma aracı limit talebi kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037150
BIST
13:552.508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,65
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.502
13:5517,2923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0277
|Açılış
|: 17,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3076
En Düşük
17,2142
13:5518,1448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1357
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
13:551.015,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 11,13
|Açılış
|: 1.015,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.016,26
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler13:55
|TETMT
|243,40
|9.029.697
|% 9,99
|
|UFUK
|67,00
|1.360.368
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,70
|3.786.024
|% 9,82
|
|BALAT
|10,00
|642.922
|% 8,81
|
|RTALB
|16,07
|98.920.979
|% 8,65
|
|TSGYO
|4,45
|3.541.377
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.566.727
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ISGYO
|12,16
|198.903.539
|% -5,52
|
|FONET
|15,09
|201.231.424
|% -4,37
|
|THYAO
|46,80
|1.506.866.932
|% -0,13
|
|EREGL
|30,22
|1.093.323.210
|% -0,66
|
|SISE
|21,92
|906.495.256
|% -0,09
|
|SASA
|44,60
|833.171.544
|% 0,09
|
|KRDMD
|13,20
|481.488.719
|% 1,30
|
|MARTI
|1,51
|291.444.707
|% 7,86
|
|TSKB
|2,15
|238.565.686
|% -2,27
|
|ISCTR
|4,70
|390.832.329
|% -2,08
|
|YKBNK
|4,62
|359.866.676
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,04
|248.254.101
|% 0,25
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2789
|17,2923
|% 0,16
|
|Euro
|18,1227
|18,1448
|% 0,75
|
|Sterlin
|20,8440
|20,9485
|% 0,90
|
|Frank
|17,2420
|17,3459
|% 0,39
|
|Riyal
|4,5937
|4,6168
|% 0,10
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|16,37
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|10,90
|
|Cumhuriyet
|6.751
|6.853
|37,00
|
|Tam
|6.739
|6.838
|50,00
|
|Yarım
|3.309
|3.345
|25,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.672
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,48
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,25
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,32
|