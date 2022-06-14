Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

14.06.2022 11:36
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Spk Borçlanma Aracı Limit Talebi Kararı Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 13.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.134.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 13/06/2022 tarih 28/1 nolu kararı ile yurtiçinde 1.134.000.000.-TL (BirmilyaryüzotuzdörtmilyonTürkLirası)'sına kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi, ihracı planlanan bono ve/veya tahvillerin vadesinin iki yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, satışların nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek bono ve/veya tahvil ile ilgili ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Kamu Aydınlatma Platformu ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için Şirket Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 spk borçlanma aracı limit talebi kararı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037150


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:552.508
Değişim :  -0,03% |  -0,65
Açılış :  2.514  
Önceki Kapanış :  2.509  
En Yüksek
2.525 En Düşük
2.502
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 243,40 9.029.697 % 9,99  
UFUK 67,00 1.360.368 % 9,93  
MZHLD 105,70 3.786.024 % 9,82  
BALAT 10,00 642.922 % 8,81  
RTALB 16,07 98.920.979 % 8,65  
daha fazla
13:55 Alış Satış %  
Dolar 17,2789 17,2923 % 0,16  
Euro 18,1227 18,1448 % 0,75  
Sterlin 20,8440 20,9485 % 0,90  
Frank 17,2420 17,3459 % 0,39  
Riyal 4,5937 4,6168 % 0,10  
daha fazla
13:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.825 1.825 16,37  
Altın Gr. 1.015 1.015 10,90  
Cumhuriyet 6.751 6.853 37,00  
Tam 6.739 6.838 50,00  
Yarım 3.309 3.345 25,00  
Çeyrek 1.657 1.672 12,00  
Gümüş.Ons 21,45 21,48 0,41  
Gümüş Gr. 11,93 11,95 0,25  
B. Petrol 120 120 -1,32  
Seans Raporu 13:55
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru