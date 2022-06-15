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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

15.06.2022 15:44
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SPK Başvurusu Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 13.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.134.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.06.2022

Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş. 13/06/2022 28/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 1.134.000.000.-TL (BirmilyaryüzotuzdörtmilyonTürkLirası)'ye kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 spk borçlanma aracı limit talebi kararı.pdf
EK: 2 İhraç Başvuru Formu.pdf
EK: 3 Vakıf Faktoring 31.12.2021 BDDK - (Final_imzalı).pdf
EK: 4 İhraç Belgesi 2022.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037442


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