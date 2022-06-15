***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.06.2022 15:44
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Başvurusu Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 13.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.134.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.06.2022
Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş. 13/06/2022 28/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 1.134.000.000.-TL (BirmilyaryüzotuzdörtmilyonTürkLirası)'ye kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 spk borçlanma aracı limit talebi kararı.pdf
EK: 2 İhraç Başvuru Formu.pdf
EK: 3 Vakıf Faktoring 31.12.2021 BDDK - (Final_imzalı).pdf
EK: 4 İhraç Belgesi 2022.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037442
BIST
16:122.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 6,00
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.502
16:1217,2933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0287
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3098
En Düşük
17,2142
16:1218,0280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0189
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
16:121.018,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 14,06
|Açılış
|: 1.018,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.021,20
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler16:12
|TETMT
|243,40
|9.135.332
|% 9,99
|
|YGGYO
|20,36
|5.374.685
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.424.688
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|IDEAS
|21,64
|38.960.053
|% 9,90
|
|TSGYO
|4,45
|3.807.291
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.825.220
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|THYAO
|47,64
|3.044.400.000
|% 1,66
|
|EREGL
|30,00
|2.073.509.587
|% -1,38
|
|SASA
|45,22
|1.523.725.996
|% 1,48
|
|SISE
|21,66
|1.492.198.177
|% -1,28
|
|AKBNK
|8,60
|830.173.540
|% 2,02
|
|MARTI
|1,52
|350.721.849
|% 8,57
|
|TSKB
|2,09
|399.812.994
|% -5,00
|
|YKBNK
|4,68
|628.250.174
|% 1,30
|
|ISCTR
|4,76
|568.247.344
|% -0,83
|
|AKBNK
|8,60
|830.173.540
|% 2,02
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2884
|17,2933
|% 0,17
|
|Euro
|18,0061
|18,0280
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,7993
|20,9036
|% 0,69
|
|Frank
|17,2093
|17,3129
|% 0,20
|
|Riyal
|4,5956
|4,6186
|% 0,14
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|22,74
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|15,46
|
|Cumhuriyet
|6.786
|6.888
|72,00
|
|Tam
|6.760
|6.864
|76,00
|
|Yarım
|3.319
|3.357
|37,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.678
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,03
|0,33
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,18
|