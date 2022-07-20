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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

20.07.2022 12:06
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 13.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.134.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.06.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.07.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.07.2023
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 06.07.2022

Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş. 13/06/2022 tarih 28/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 1.134.000.000.-TL (BirmilyaryüzotuzdörtmilyonTürkLirası)'ye kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Kurul'un 06.07.2022 tarih 37/1049 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 spk borçlanma aracı limit talebi kararı.pdf
EK: 2 İhraç Başvuru Formu.pdf
EK: 3 SPK BÜLTENİ.pdf
EK: 4 ihraç belgesi 2022.pdf
EK: 5 spk üst yazı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046748


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Tam 6.567 6.620 -11,00  
Yarım 3.200 3.236 -5,00  
Çeyrek 1.605 1.618 -3,00  
Gümüş.Ons 18,84 18,87 0,10  
Gümüş Gr. 10,68 10,70 0,11  
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