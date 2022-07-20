***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 13.06.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.134.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 15.06.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.07.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.07.2023İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 06.07.2022Ek AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş. 13/06/2022 tarih 28/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 1.134.000.000.-TL (BirmilyaryüzotuzdörtmilyonTürkLirası)'ye kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Kurul'un 06.07.2022 tarih 37/1049 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 spk borçlanma aracı limit talebi kararı.pdfEK: 2 İhraç Başvuru Formu.pdfEK: 3 SPK BÜLTENİ.pdfEK: 4 ihraç belgesi 2022.pdfEK: 5 spk üst yazı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046748BIST