***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.07.2022 12:06
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 13.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.134.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.06.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.07.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.07.2023
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 06.07.2022
Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş. 13/06/2022 tarih 28/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 1.134.000.000.-TL (BirmilyaryüzotuzdörtmilyonTürkLirası)'ye kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Kurul'un 06.07.2022 tarih 37/1049 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 spk borçlanma aracı limit talebi kararı.pdf
EK: 2 İhraç Başvuru Formu.pdf
EK: 3 SPK BÜLTENİ.pdf
EK: 4 ihraç belgesi 2022.pdf
EK: 5 spk üst yazı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046748
BIST
12:342.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 12,09
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
12:3417,5944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0348
|Açılış
|: 17,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
12:3418,0428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0743
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9042
12:34968,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,18
|Açılış
|: 968,41
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
968,50
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler12:32
|RHEAG
|1,98
|1.640.359
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|43.614.550
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.360.905
|% 9,96
|
|MERKO
|3,89
|22.705.780
|% 9,89
|
|VANGD
|3,67
|2.685.588
|% 9,88
|
|KRSTL
|7,62
|43.793.599
|% -7,86
|
|GLRYH
|3,61
|98.002.906
|% -6,23
|
|KONYA
|1.250,00
|50.830.979
|% -5,02
|
|MRGYO
|1,92
|23.430.743
|% -4,95
|
|KZBGY
|77,60
|9.054.250
|% -4,62
|
|THYAO
|51,05
|1.593.330.558
|% -0,10
|
|SISE
|21,34
|1.070.014.458
|% 0,76
|
|EREGL
|28,04
|558.439.177
|% 1,23
|
|HEKTS
|34,00
|544.033.029
|% 3,16
|
|SASA
|42,94
|511.588.054
|% 2,68
|
|EKGYO
|3,00
|364.019.236
|% -0,66
|
|ODAS
|3,58
|259.102.521
|% 3,47
|
|TSKB
|2,28
|163.365.130
|% 3,17
|
|SKBNK
|1,22
|71.695.993
|% 3,39
|
|KARSN
|7,62
|439.177.264
|% 3,96
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5885
|17,5904
|% 0,18
|
|Euro
|18,0264
|18,0434
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,0919
|21,1977
|% 0,47
|
|Frank
|18,0877
|18,1967
|% 0,24
|
|Riyal
|4,6720
|4,6954
|% 0,25
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|0,53
|
|Altın Gr.
|968
|968
|2,18
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.631
|1,00
|
|Tam
|6.567
|6.620
|-11,00
|
|Yarım
|3.200
|3.236
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.618
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,87
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,11
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,10
|