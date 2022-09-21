***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.09.2022 16:32
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Spk Borçlanma Aracı Limit Talebi Kararı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.117.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 14/09/2022 tarih 48/1 nolu kararı ile yurtiçinde 1.117.000.000.-TL (BirmilyaryüzonyedimilyonTürkLirası)'sına kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden,bir veya birden fazla ihraç yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi, ihracı planlanan bono ve/veya tahvillerin vadesinin iki yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, satışların nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek bono ve/veya tahvil ile ilgili ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Kamu Aydınlatma Platformu ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için Şirket Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK BORÇLANMA ARACI Yönetim Kurulu Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064510
BIST
17:043.290
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 44,23
|Açılış
|: 3.246
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.320
En Düşük
3.237
17:0418,3687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0417
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
17:0418,1345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1055
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
17:04986,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,36
|Açılış
|: 986,88
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
994,46
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler17:03
|ULUUN
|25,08
|489.176.270
|% 10,00
|
|KMPUR
|49,72
|119.867.929
|% 10,00
|
|AKSEN
|32,66
|701.441.822
|% 9,97
|
|UNLU
|7,17
|70.781.643
|% 9,97
|
|KIMMR
|11,49
|36.868.209
|% 9,95
|
|PINSU
|7,22
|74.332.935
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|128.038.048
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,81
|341.022.443
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|176.579.879
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|106.533.096
|% -9,78
|
|THYAO
|71,20
|4.057.856.060
|% 2,08
|
|EKGYO
|4,05
|3.092.920.257
|% 3,85
|
|SISE
|27,28
|2.994.176.063
|% 1,56
|
|YKBNK
|7,13
|2.214.472.285
|% 2,00
|
|AKBNK
|11,66
|2.210.124.924
|% 1,22
|
|EKGYO
|4,05
|3.092.920.257
|% 3,85
|
|YKBNK
|7,13
|2.214.472.285
|% 2,00
|
|ZOREN
|4,29
|1.255.091.706
|% 8,33
|
|ISCTR
|8,15
|1.922.527.324
|% 2,77
|
|HALKB
|7,66
|1.524.998.993
|% -4,84
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3502
|18,3648
|% 0,21
|
|Euro
|18,1177
|18,1386
|% 0,61
|
|Sterlin
|20,5946
|20,6978
|% -0,00
|
|Frank
|18,6138
|18,7259
|% -1,47
|
|Riyal
|4,8658
|4,8902
|% 0,18
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.676
|1,64
|
|Altın Gr.
|987
|987
|0,73
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.740
|-19,00
|
|Tam
|6.665
|6.758
|-38,00
|
|Yarım
|3.248
|3.299
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.649
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,58
|19,61
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|-0,03
|
|B. Petrol
|91,24
|91,24
|1,41
|
Seans Raporu
17:03
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17:18SUNTK
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