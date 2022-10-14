***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.10.2022 17:26
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.117.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.09.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.10.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.10.2023
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 13.10.2022
Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş. 14/09/2022 48/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 1.117.000.000.-TL (BirmilyaryüzonyedimilyonTürkLirası)'ye kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Kurul'un 13.10.2022 tarih 59/1506 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhrac Başvuru formu güncel.pdf
EK: 2 İhraç belgesi.pdf
EK: 3 SPK BORÇLANMA ARACI Yönetim Kurulu Kararı.pdf
EK: 4 spk bülteni 55-2022.pdf
EK: 5 SPK üst yazı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072301
BIST
17:263.617
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BIST En Aktif Hisseler17:26
|SNGYO
|4,84
|184.959.107
|% 10,00
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|KONYA
|1.702,80
|149.242.240
|% 10,00
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|PENTA
|440,00
|14.451.800
|% 10,00
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|TMSN
|66,05
|295.476.389
|% 9,99
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|BTCIM
|36,62
|43.430.928
|% 9,97
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|IHAAS
|71,65
|28.583.294
|% -6,95
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|TKFEN
|31,42
|1.191.552.210
|% -5,30
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|COSMO
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|2.442.593
|% -5,05
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|SILVR
|25,50
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|% -4,78
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|KZBGY
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|THYAO
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|4.209.059.185
|% 1,53
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|YKBNK
|8,73
|2.621.603.457
|% 4,30
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|AKBNK
|13,47
|2.533.704.834
|% 3,54
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|KOZAL
|197,20
|2.363.201.320
|% 2,49
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|ISCTR
|8,51
|2.340.908.595
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|EKGYO
|4,24
|1.660.102.056
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|YKBNK
|8,73
|2.621.603.457
|% 4,30
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|ISCTR
|8,51
|2.340.908.595
|% 3,53
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|AKBNK
|13,47
|2.533.704.834
|% 3,54
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|ODAS
|8,54
|1.037.572.154
|% 4,91
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|17:26
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,5879
|18,5958
|% 0,30
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|Euro
|18,1186
|18,1259
|% -0,11
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|Sterlin
|20,7454
|20,8494
|% -1,07
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|Frank
|18,4308
|18,5418
|% -0,16
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|Riyal
|4,9319
|4,9566
|% 0,13
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|17:26
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.650
|1.651
|-15,93
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|Altın Gr.
|985
|986
|-8,89
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|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-3,00
|
|Tam
|6.655
|6.724
|-66,00
|
|Yarım
|3.243
|3.284
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.641
|-18,00
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|Gümüş.Ons
|18,48
|18,51
|-0,39
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|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|-0,23
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|B. Petrol
|91,82
|91,82
|-2,75
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