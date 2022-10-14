***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 14.09.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.117.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 22.09.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 13.10.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.10.2023İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 13.10.2022Ek AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş. 14/09/2022 48/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 1.117.000.000.-TL (BirmilyaryüzonyedimilyonTürkLirası)'ye kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Kurul'un 13.10.2022 tarih 59/1506 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhrac Başvuru formu güncel.pdfEK: 2 İhraç belgesi.pdfEK: 3 SPK BORÇLANMA ARACI Yönetim Kurulu Kararı.pdfEK: 4 spk bülteni 55-2022.pdfEK: 5 SPK üst yazı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072301BIST