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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

10.11.2022 17:16
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Spk Başvurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 07.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 763.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.11.2022

Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş. 07/11/2022 72/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yurtiçinde 763.000.000.-TL (YediyüzaltmışüçmilyonTürkLirası)'ye kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK BORÇLANMA ARACI YÖNETİM KURULU KARARI 763.00.000.pdf
EK: 2 BAŞVURU FORMU.pdf
EK: 3 İHRAÇ BELGESİ.pdf
EK: 4 Vakif Faktoring 30.06.2022 BDDK Denetim Raporu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079241


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Tam 6.913 7.003 143,00  
Yarım 3.368 3.424 70,00  
Çeyrek 1.689 1.711 35,00  
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Gümüş Gr. 12,91 12,93 0,38  
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