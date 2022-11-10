***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Spk Başvurusu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 07.11.2022İhraç Tavanı Tutarı 763.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 10.11.2022Ek AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş. 07/11/2022 72/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yurtiçinde 763.000.000.-TL (YediyüzaltmışüçmilyonTürkLirası)'ye kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK BORÇLANMA ARACI YÖNETİM KURULU KARARI 763.00.000.pdfEK: 2 BAŞVURU FORMU.pdfEK: 3 İHRAÇ BELGESİ.pdfEK: 4 Vakif Faktoring 30.06.2022 BDDK Denetim Raporu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079241BIST