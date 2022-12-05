***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 07.11.2022İhraç Tavanı Tutarı 763.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 10.11.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.12.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.12.2023İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 02.12.2022Ek AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş. 07/11/2022 72/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yurtiçinde 763.000.000.-TL (YediyüzaltmışüçmilyonTürkLirası)'ye kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Kurul'un 02/12/2022 tarih 70/1707 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 05_12_2022 tarih ve E-29833736-105_02_02-29636 SPK ÜST YAZI.pdfEK: 2 başvuru formu.pdfEK: 3 ihraç belgesi.pdfEK: 4 imzalı ykk.pdfEK: 5 SPK bülteni 2022 (66).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084408BIST