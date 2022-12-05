***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.12.2022 17:07
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 07.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 763.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.11.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.12.2023
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 02.12.2022
Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş. 07/11/2022 72/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yurtiçinde 763.000.000.-TL (YediyüzaltmışüçmilyonTürkLirası)'ye kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Kurul'un 02/12/2022 tarih 70/1707 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 05_12_2022 tarih ve E-29833736-105_02_02-29636 SPK ÜST YAZI.pdf
EK: 2 başvuru formu.pdf
EK: 3 ihraç belgesi.pdf
EK: 4 imzalı ykk.pdf
EK: 5 SPK bülteni 2022 (66).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084408
BIST
17:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,20
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:5918,6525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0181
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6877
En Düşük
18,5992
17:5919,5852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0441
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5555
17:591.062,63
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -14,45
|Açılış
|: 1.062,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.062,04
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EMKEL
|5,17
|28.990.579
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.541.980
|% 10,00
|
|GLBMD
|12,87
|44.352.459
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|106.293.221
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|314.232.891
|% 9,99
|
|ERCB
|101,70
|105.349.549
|% -10,00
|
|SNICA
|35,10
|1.449.794.963
|% -10,00
|
|SASA
|108,00
|755.700.674
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|370.101.748
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|106.794.459
|% -9,98
|
|THYAO
|138,60
|14.530.361.131
|% 8,03
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ASELS
|49,78
|6.147.435.546
|% 5,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,15
|3.296.116.709
|% -2,78
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|TSKB
|4,01
|1.013.268.917
|% -0,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6361
|18,6514
|% 0,09
|
|Euro
|19,5540
|19,6042
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,6329
|22,7464
|% -0,82
|
|Frank
|19,7216
|19,8404
|% -0,35
|
|Riyal
|4,9441
|4,9689
|% 0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-25,56
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.063
|-14,46
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.124
|7.192
|-82,00
|
|Yarım
|3.455
|3.516
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.733
|1.758
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,21
|-0,93
|
|Gümüş Gr.
|13,30
|13,32
|-0,55
|
|B. Petrol
|84,98
|84,98
|-0,59
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59DAGHL
Yüzde 4.83 oranında artışla 12.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 933 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 4.62 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 270, 461 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde 8.18 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 753, 527 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, THYAO, ASELS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 08 artarak (% 0.26 ) 4, 347