***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme NedeniYetkili Organ Karar Tarihi 01.02.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.02.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 30.03.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.03.2024İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 30.03.2023Ek Açıklamalar07.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yurtiçinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere yaptığımız borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 30.03.2023 tarih ve 20/401 sayılı kararı ile 1.000.000.000.-TL(BirmilyarTürkLirası) ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Spk Üst Yazı.pdfEK: 2 başvuru formu.pdfEK: 3 İhraç belgesi.pdfEK: 4 Yönetim Kurulu Kararı.pdfEK: 5 spk 21-2023 bülten.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131180BIST