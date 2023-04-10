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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

10.04.2023 16:19
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Spk Başvurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 29.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.430.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.04.2023

Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş. 29/03/2023 20/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yurtiçinde 1.430.000.000.-TL (BirmilyardörtyüzotuzmilyonTürkLirası)'sına kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 29.03.2023 SPK limit kararı.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
EK: 3 İhraç belgesi.pdf
EK: 4 Vakıf Faktoring 31.12.2022 BDDK_Final.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135439


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