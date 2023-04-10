***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Spk Başvurusu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 29.03.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.430.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 10.04.2023Ek AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş. 29/03/2023 20/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yurtiçinde 1.430.000.000.-TL (BirmilyardörtyüzotuzmilyonTürkLirası)'sına kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 29.03.2023 SPK limit kararı.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfEK: 3 İhraç belgesi.pdfEK: 4 Vakıf Faktoring 31.12.2022 BDDK_Final.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135439BIST