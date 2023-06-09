***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Borçlanma Aracına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından OnaylanmasıYetkili Organ Karar Tarihi 29.03.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 10.04.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.06.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.06.2024İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 08.06.2023Ek Açıklamalar10.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yurtiçinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere yaptığımız borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 08.06.2023 tarih ve 31/661 sayılı kararı ile 1.000.000.000.-TL(BirmilyarTürkLirası) ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Bildirim Yazısı.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfEK: 3 Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 4 29.03.2023 Yönetim Kurulu Kararı.pdfEK: 5 spk bülteni 32-2023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157702BIST