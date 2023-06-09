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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

09.06.2023 16:54
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Borçlanma Aracına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından Onaylanması

Yetkili Organ Karar Tarihi 29.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.04.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.06.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.06.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 08.06.2023

Ek Açıklamalar
10.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yurtiçinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere yaptığımız borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 08.06.2023 tarih ve 31/661 sayılı kararı ile 1.000.000.000.-TL(BirmilyarTürkLirası) ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bildirim Yazısı.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
EK: 3 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 4 29.03.2023 Yönetim Kurulu Kararı.pdf
EK: 5 spk bülteni 32-2023.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157702


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