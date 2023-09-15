***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.09.2023 17:28
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Başvurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 4.356.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.09.2023
Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş. 04/09/2023 54/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yurtiçinde 4.356.000.000.-TL (DörtmilyarüçyüzellialtımilyonTürkLirası)'sına kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yönetim Kurulu Karar Tutanağı.pdf
EK: 2 Vak_f Faktoring BDDK Rapor Final 30.06.2023 (1).pdf
EK: 3 İhraç Belgesi.pdf
EK: 4 Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195372
BIST