***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK Başvurusu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 04.09.2023İhraç Tavanı Tutarı 4.356.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 15.09.2023Ek AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş. 04/09/2023 54/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yurtiçinde 4.356.000.000.-TL (DörtmilyarüçyüzellialtımilyonTürkLirası)'sına kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Yönetim Kurulu Karar Tutanağı.pdfEK: 2 Vak_f Faktoring BDDK Rapor Final 30.06.2023 (1).pdfEK: 3 İhraç Belgesi.pdfEK: 4 Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195372BIST